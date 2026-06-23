Sebuah laporan pers pada hari Selasa ini mengungkap krisis baru yang meletus di Spanyol, bertepatan dengan partisipasi "La Roja" dalam kompetisi Piala Dunia.

Surat kabar "AS" melaporkan: "Skandal di Museum Legenda. Pihak museum mengonfirmasi pagi ini, melalui pernyataan resmi, bahwa jersey Iker Casillas yang dikenakannya pada final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan telah dicuri dari museum setelah dilakukan pemeriksaan."

Museum Legenda mengumumkan hilangnya salah satu koleksi terpentingnya: jersey yang dikenakan Iker Casillas pada final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, yang diketahui hilang selama pemeriksaan rutin yang dilakukan beberapa jam terakhir.

Mengingat pentingnya nilai sejarah dan olahraga dari benda ini, museum sedang berupaya mengklarifikasi keadaan seputar kejadian tersebut.

Saat ini, belum ada rincian tambahan yang diungkapkan, dan setiap pembaruan akan dipublikasikan melalui saluran resmi Museum Legends.

Museum saat ini sedang mengklarifikasi keadaan seputar insiden tersebut, mengingat kaos tersebut merupakan salah satu pameran utamanya. Insiden ini terjadi di saat tim nasional Spanyol sedang berlaga di Piala Dunia dengan target meraih gelar juara keduanya.