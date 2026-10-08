Setelah kemenangan 3-0 timnas Swiss atas Makedonia Utara, bek tengah Inter Milan itu mula-mula ditanya soal skandal finansial yang menjerat mantan klubnya, Manchester City. The Skyblues belakangan ini dinyatakan bersalah dalam 115 dakwaan untuk periode 2009 hingga 2018. Jika klub tersebut, yang kini telah mengajukan banding, tidak berhasil di ranah hukum, hukuman drastis hingga degradasi paksa mengancam, bahkan pencabutan gelar juga mungkin terjadi.

"Saya masih berhubungan dengan beberapa pemain, tetapi saya tidak tahu lebih banyak daripada kalian. (…) Kami diminta tetap tenang, mereka mengendalikan semuanya, tidak ada hal besar yang terjadi. Saya percaya kepada para petinggi di ManCity bahwa itu memang benar," kata Akanji pada awalnya dan menegaskan: "Saya berharap tidak kehilangan gelar-gelar saya. Itu akan sedikit disayangkan. Tetapi saya juga hanya melihat semuanya di berita."

Namun, gelar-gelar Akanji tidak dalam bahaya. Baru pada 2022, sekitar empat tahun setelah berakhirnya periode yang membuat City dijatuhi putusan bersalah, ia pindah dari Borussia Dortmund ke Manchester. Saat ditanya soal itu, pemain 31 tahun tersebut menjawab secara samar dan dengan sendirinya menyinggung skandal vaksin yang melibatkan Granit Xhaka dan Breel Embolo. "Siapa yang tahu apa lagi yang akan mereka temukan? Kalian juga masih terus mencari hal-hal soal corona yang terjadi lima tahun lalu," hardiknya ke arah para reporter.

Apakah Akanji ingin memberi isyarat bahwa kedua kasus itu masih bisa menjadi lebih besar dari yang sudah terjadi, atau apakah itu semata-mata hanya pilihan kata yang kurang tepat, tentu saja murni spekulasi. Namun, mantan pemain Dortmund itu tampaknya sendiri juga tidak yakin.

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Embolo dan Xhaka memalsukan sertifikat vaksin: Apa konsekuensinya?

Embolo dan Xhaka beberapa tahun lalu memperoleh bukti palsu vaksinasi corona dan setelah itu dikeluarkan dari tim nasional untuk waktu yang tidak ditentukan. Menurut media Swiss, Embolo disebut mendapatkan sertifikat tersebut melalui seorang anggota "Hells Angels".

Menurut laporan tersebut, kantor kejaksaan Basel pada 25 November 2025 mengeluarkan surat perintah pidana terhadap penyerang Atlanta United itu atas tuduhan penghasutan berulang untuk pemalsuan dokumen. Embolo saat itu menerima "denda bersyarat" berupa 20 tarif harian masing-masing sebesar 3.000 franc.

Beberapa hari sebelumnya, Xhaka juga mengakui perolehan sebuah sertifikat. Saat itu ia disebut "sangat tidak yakin" dan memiliki "keberatan besar".

"Saya merasakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap vaksin dan diliputi rasa takut serta ketidakpastian," tulisnya dalam sebuah pernyataan: "Dalam kondisi emosi yang terguncang ini, saya memperoleh sebuah konfirmasi vaksinasi, alih-alih menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka saya melalui jalur yang semestinya." Ia menyebut ini sebagai sebuah "kesalahan": ia akan "mengambil tanggung jawab" dan bekerja sama "sepenuhnya" dalam proses pengusutan. Kejaksaan Kanton Luzern sedang menyelidiki.