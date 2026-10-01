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잔니 인판티노 (Gianni Infantino)Getty Images
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"Skandal": Bocoran baru menuding Infantino menutupi pelanggaran Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
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Paris Saint-Germain vs Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
Ligue 1
Inggris
Prancis

Apakah Saint-Germain membantu?

Media massa terus mengungkap fakta-fakta baru dalam berkas vonis Manchester City, di tengah penantian global atas penjatuhan sanksi yang bisa jadi sangat berat terhadap klub Inggris tersebut.

Asosiasi Liga Primer Inggris "Premier League" mengumumkan bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh pelanggaran terkait pelanggaran aturan keuangan kompetisi sepanjang 9 musim, antara 2009/2010 dan 2017/2018, selain menyatakannya bersalah atas tiga dari empat tuduhan terkait ketidakkooperatifan dalam penyelidikan asosiasi.

Dan hari ini, Kamis, surat kabar "Mundo Deportivo" menyebut bahwa Rui Pinto, pendiri situs "Football Leaks" yang kebocoran dokumennya pada 2018 membuka jalan bagi penyelidikan terhadap Manchester City, menegaskan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengetahui sepenuhnya situasi tersebut, sehingga ia harus mengundurkan diri.

 Menurut Pinto, Presiden FIFA, yang tengah berada di bawah tekanan beberapa bulan menjelang pemilihan 2027, tidak sepatutnya memiliki peran apa pun dalam masa depan sepak bola mengingat perannya dalam penyelidikan terhadap Manchester City dan Paris Saint-Germain.

Pinto menulis di "X": "Pada tahun 2014, ada seorang pria yang mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang melingkupi Manchester City. Gianni Infantino yang bereputasi buruk, Sekretaris Jenderal UEFA saat itu, menyalahgunakan kekuasaannya, membocorkan dokumen rahasia, dan singkatnya, menghalang-halangi kerja para penyidik".

Ia melanjutkan: "Ia melakukan segala cara yang bisa dilakukannya untuk memastikan Manchester City dan Paris Saint-Germain hanya menerima denda uang, sehingga menghindari penyelidikan yang lebih menyeluruh yang bisa saja berujung pada pengucilan keduanya dari Liga Champions Eropa".


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