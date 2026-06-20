Skandal besar mengguncang kubu Brasil... dan ketua federasi pun menangis tersedu-sedu

Ketua Federasi Sepak Bola Brasil, Samir Shaoud, mendapati dirinya berada di tengah badai pemberitaan yang hebat setelah terungkapnya detail sensasional mengenai kehidupan pribadinya serta tuduhan penggunaan dana federasi untuk menutupi pengeluaran pribadi, di saat tim nasional Brasil sedang berlaga di Piala Dunia 2026.

Menurut laporan yang dipublikasikan oleh situs-situs Brasil “Olé” dan “Globo”, beredar foto-foto yang memperlihatkan ketua federasi tersebut bersama seorang pengusaha wanita asal negara bagian Roraima bernama Camila Cristina Andrade, dalam sebuah acara makan malam di Manhattan. Selain itu, ia juga menginap di sebuah hotel mewah di New York yang konon pemesanannya terkait dengan sang ketua.

Tuduhan tersebut tidak berhenti di situ, karena penyelidikan menunjukkan bahwa Federasi Brasil mungkin telah menanggung biaya yang mencakup akomodasi, transportasi, dan biaya perjalanan lainnya yang dikeluarkan oleh Samir selama perjalanan internasionalnya, termasuk acara-acara sebelumnya seperti Piala Interkontinental di Doha.

Laporan menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut melebihi 76 ribu real Brasil, atau sekitar 16 ribu dolar AS, belum termasuk biaya tambahan yang nilainya belum ditentukan.

Meskipun Federasi Sepak Bola Brasil dengan tegas membantah adanya penyalahgunaan dana, dengan menegaskan bahwa pengeluaran pribadi Shaoud tidak dibayarkan dari dana federasi, foto-foto yang bocor dan jumlah uang yang disebutkan telah menimbulkan kegemparan besar di Brasil, serta memperparah ketidakpastian yang melingkupi tim nasional selama Piala Dunia.

Menghadapi besarnya kontroversi tersebut, Shaoud sementara meninggalkan rombongan Seleção dan bertolak ke Orlando, di mana ia mengadakan serangkaian pertemuan intensif dengan para pejabat sepak bola Brasil dalam upaya meredakan badai media, sebelum akhirnya kembali ke rombongan di tengah suasana yang tegang.

Laporan-laporan mengungkapkan bahwa ketidakhadiran sang presiden dan kembalinya dia kemudian memicu perdebatan sengit di antara para pemain, staf teknis, dan keluarga mereka yang berada di Amerika Serikat, yang menghambat strategi yang telah disusun oleh pelatih Carlo Ancelotti selama berminggu-minggu untuk melindungi tim dari campur tangan pihak luar.

Tampaknya beberapa anggota rombongan merasa bahwa kontroversi seputar presiden federasi tersebut mengalihkan perhatian dari tujuan utama, yaitu meraih gelar keenam.

Dalam upaya meredakan krisis, pimpinan federasi meluncurkan operasi manajemen krisis yang komprehensif, di mana Samir menangis tersedu-sedu selama pertemuan dengan para ketua federasi dan sejumlah sekutu, sambil menyatakan bahwa keluarganya tetap menjadi prioritas utamanya.

Sementara itu, para pendukungnya melakukan penyelidikan untuk membuktikan bahwa pengeluaran yang dimaksud tidak dibiayai oleh Federasi, serta mengadakan diskusi dengan klub-klub berpengaruh guna menjaga stabilitas kepemimpinannya.

Skandal ini muncul pada saat yang sangat sensitif, di mana tim nasional Brasil sedang berlaga di Piala Dunia setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Haiti, yang memungkinkan Seleção menegaskan ambisi mereka setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Maroko pada pertandingan pembuka.