Dalam keputusan tegas yang mencerminkan pengetatan cengkeraman Federasi Sepakbola Internasional terhadap korupsi, FIFA menutup tirai salah satu skandal terbesar penyalahgunaan dana bantuan, dengan mengumumkan sanksi berat yang menimpa pucuk pimpinan dua federasi sepakbola, setelah keterlibatan mereka dalam penggelapan dana yang dialokasikan untuk memerangi pandemi Covid-19 dan mengalihkannya demi kepentingan pribadi.

Kejatuhan Besar Presiden Federasi Maladewa

FIFA pada hari Jumat mengumumkan larangan seumur hidup bagi Bassam Adeel Jaleel, mantan Presiden Federasi Sepakbola Kepulauan Maladewa, untuk menjalankan aktivitas sepakbola apa pun, disertai denda sebesar satu juta franc Swiss, setara dengan 1,23 juta dolar Amerika, setelah terbukti menyalahgunakan dana skema bantuan yang diluncurkan FIFA untuk membantu federasi-federasi selama pandemi.

Jaleel sebelumnya telah diskors sementara terkait penyelidikan luas atas dugaan pencucian uang, penggelapan, dan korupsi. Penyelidikan mengungkap bahwa ia sengaja menyetorkan dana milik FIFA ke rekening pribadinya dan menggunakannya untuk membeli sebuah apartemen mewah untuk dirinya sendiri.

"Reuters" mengutip media lokal yang menyebutkan bahwa Jaleel saat ini menjalani hukuman penjara dengan total 32 tahun atas tuduhan korupsi keuangan, sementara "The Sun" mengindikasikan bahwa ia dipindahkan ke tahanan rumah bulan lalu berdasarkan rekomendasi medis, setelah sebelumnya dipindahkan ke sana pada Maret lalu lalu dikembalikan ke penjara menyusul gelombang kemarahan publik yang meluas.

Jaleel tidak sendirian dalam lingkaran hukuman, karena FIFA juga mengumumkan larangan bagi mantan Direktur Keuangan dan Administrasi Federasi Maladewa, Mohamed Aqeel, selama 10 tahun disertai denda sebesar 100 ribu franc Swiss, atas tuduhan memfasilitasi dan menyembunyikan penyalahgunaan dana FIFA, menggunakan dokumen palsu, serta tidak bekerja sama dengan Komite Etik Independen.

Skandal Lain di Montserrat

Palu godam sanksi tidak berhenti di Maladewa, tetapi meluas hingga ke kawasan Karibia. FIFA mengumumkan larangan seumur hidup bagi Vincent Cassell, mantan Presiden Federasi Sepakbola Montserrat, dan mendendanya sebesar satu juta franc Swiss, setelah ia dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan yang sistematis, penyalahgunaan dana FIFA dan federasi negaranya, ditambah perilaku yang membahayakan keselamatan fisik dan psikologis para pegawai federasi.

Keputusan itu juga mencakup mantan Sekretaris Jenderal federasi yang sama, Tandika Hughes, yang dihukum larangan selama 15 tahun dan denda 150 ribu franc Swiss, atas tuduhan mengambil keuntungan pribadi dari transaksi ilegal terkait sumber daya FIFA dan memfasilitasinya.

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FIFA menegaskan bahwa keputusan-keputusan ini datang dalam kerangka komitmen mutlaknya untuk melindungi dana sepakbola dan memastikannya sampai kepada yang berhak, terutama dana yang dialokasikan untuk krisis kemanusiaan.