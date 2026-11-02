Laporan media yang dirilis oleh surat kabar Amerika "New York Times" dan surat kabar Prancis "Le Monde" mengungkap bahwa Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepakbola Internasional "FIFA", memperoleh perlakuan finansial khusus, yang berupa penanggungan oleh federasi atas pembayaran pajak Amerika-nya untuk tahun 2024, 2025, dan 2026, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai sekitar 4 juta dolar, selama masa tinggalnya di kota Miami dalam persiapan menyambut penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Menurut apa yang diberitakan kedua surat kabar tersebut, mekanisme penyetaraan pajak yang diterapkan FIFA untuk menghindari pemberian keuntungan finansial atau menimbulkan kerugian bagi para pegawai yang pindah ke Amerika Serikat guna bekerja dalam penyelenggaraan Piala Dunia, seharusnya hanya terbatas pada para pekerja federasi, tanpa mencakup para pejabat terpilih, di antaranya Infantino.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa perlakuan ini diberikan kepada Presiden FIFA pada tahun 2024 melalui keputusan sebuah komite kecil yang bertugas menentukan gaji para pejabat senior, tanpa dicantumkan dalam dokumen resmi federasi, yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai dasar yang menjadi landasan keputusan tersebut.

Rincian tidak berhenti sampai di situ, karena laporan tersebut mengungkap peran Bruno Chiomento, pengacara Swiss sekaligus ketua Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan Independen yang berada di bawah FIFA, yang memiliki hubungan persahabatan dengan Infantino yang terjalin selama sekitar 20 tahun, dalam mengajukan dan membahas persoalan tersebut.

Sesuai informasi yang dipublikasikan, Chiomento memperoleh hak istimewa khusus di dalam federasi, karena ia merupakan satu-satunya ketua komite yang memperoleh izin "Tokoh Sangat Penting" untuk menghadiri Piala Dunia, yang memungkinkannya memilih pertandingan yang ingin ditontonnya.

Chiomento juga menerima gaji tahunannya sebesar 250 ribu franc Swiss dalam mata uang Swiss, berbeda dengan ketua komite lainnya yang menerima hak mereka dalam dolar Amerika, yang memberinya keuntungan dari perbedaan nilai tukar.

Laporan-laporan ini muncul pada saat Infantino menghadapi dampak kegagalan proyeknya yang diajukan Juli lalu untuk menjual hak Piala Dunia kepada para investor dari sektor swasta, setelah proyek tersebut mendapat penolakan, di tengah laporan tentang pergerakan Eropa untuk memboikotnya jika proyek tersebut tetap dilanjutkan.

Presiden FIFA dijadwalkan mengikuti pemilihan presiden federasi untuk masa jabatan keempat pada 18 Maret mendatang di kota Vancouver, Kanada, dan ia merupakan satu-satunya kandidat yang diumumkan hingga saat ini.