Skandal baru... Mantan pemain Italia mengungkap korupsi sistematis di Serie A

Mantan pemain Milan asal Italia, Federico Mangiarelli, melontarkan pernyataan mengejutkan setelah kegagalan timnas Italia lolos ke Piala Dunia 2026 akibat kekalahan dari timnas Bosnia dan Herzegovina. Ia mengungkap praktik korupsi besar-besaran yang menurutnya merusak sepak bola Italia dari dalam.

Mangiamili pernah meniti karier di tim junior AC Milan, di mana ia bermain untuk tim U-17 dan U-19, sebelum memutuskan pensiun dini dan meninggalkan sepak bola selamanya karena apa yang ia gambarkan sebagai "korupsi yang merajalela" di lingkungan sepak bola Italia.

Dalam postingan mengejutkan di akun media sosialnya, Mangiamili mengatakan: "Di satu sisi saya merasa frustrasi, di sisi lain saya senang. Hanya mereka yang hidup di lingkungan ini yang tahu betapa kotornya apa yang terjadi di balik layar."

Dia menambahkan: "Agen-agen mendorong pemain mereka dari divisi bawah ke Serie C melalui suap hingga 50 ribu euro. Tim-tim Serie A dan tim junior kini diisi oleh pemain asing yang digaji berlebihan, dan pelatih bahkan tidak bisa menentukan susunan pemain inti."

Mantan pemain itu melanjutkan: "Saya melihat rekan-rekan diperlakukan sangat buruk oleh pejabat klub, dan semua ini merupakan bagian dari sistem sepak bola Italia yang busuk. Situasinya kini berbeda dari olahraga lain, di mana beberapa pihak memalsukan fakta dan hanya mengandalkan koneksi serta uang."

Mangiamili mengakhiri postingannya dengan mengatakan: "Untungnya saya sudah meninggalkan lingkungan ini, tapi apa yang saya lihat akan selalu menjadi gambaran nyata tentang korupsi di sepak bola Italia."

Pengungkapan ini datang pada waktu yang sangat sensitif, hanya beberapa jam setelah kekalahan menyakitkan timnas Italia dari Bosnia, yang memicu gelombang kontroversi dan kritik luas mengenai kondisi sepak bola di Italia.