Skandal baru: 'Infantino mengatur promosi raksasa untuk selingkuhan rahasianya'

Gianni Infantino kembali jadi sorotan. Menurut investigasi mendalam The Telegraph, presiden FIFA saat ini membantu seorang selingkuhan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji yang besar saat masih menjabat sebagai sekretaris jenderal UEFA. Hubungan tersebut menimbulkan begitu banyak kegaduhan di tempat kerja sehingga ketua UEFA saat itu, Michel Platini, turun tangan.

Infantino menjabat sebagai sekretaris jenderal badan sepak bola Eropa itu antara 2009 dan 2016, dan pada 26 Februari 2016 ia terpilih sebagai presiden FIFA. Pria Swiss yang menggantikan Sepp Blatter itu saat ini berada di bawah tekanan besar karena rencana menempatkan sebagian hak Piala Dunia ke dalam sebuah perusahaan baru yang memungkinkan investor swasta ikut masuk.

Bos FIFA itu telah menikah dengan Leena Al-Ashqar sejak 2001, yang ia kenal ketika perempuan tersebut bekerja untuk federasi sepak bola Lebanon. Keduanya memiliki empat putri, tetapi menurut The Telegraph, selama masa kerjanya di UEFA Infantino juga menjalin hubungan dengan seorang staf perempuan organisasi tersebut.

Perempuan yang dimaksud, yang tidak disebutkan namanya oleh surat kabar Inggris itu, awalnya menjalankan fungsi administratif. Tak lama kemudian, Infantino disebut mempromosikannya ke posisi manajemen, sebuah keputusan yang menurut surat kabar itu menimbulkan keheranan di kalangan beberapa rekan kerja di UEFA.

Secara finansial, perempuan itu juga memperoleh keuntungan besar berkat promosinya. Gajinya disebut naik sekitar tiga puluh persen menjadi 160.000 franc Swiss per tahun, atau setara lebih dari 170.000 euro.

Situasi itu, menurut seorang sumber The Telegraph, menyebabkan ketegangan besar di dalam badan sepak bola Eropa tersebut. "Dia telah membuat kesalahan besar yang hampir merenggut kariernya," kata sumber itu. "Orang-orang di dalam UEFA berkata kepada Platini: 'Anda harus memecatnya.'"

Pada akhirnya, Platini disebut memberi Infantino pilihan yang jelas: "Kamu keluar atau dia keluar." Menurut surat kabar tersebut, Infantino memilih tetap bertahan di UEFA dan perempuan itu harus pergi, setelah itu ia disebut mengatur lewat jaringannya sebuah jabatan baru yang menguntungkan baginya di organisasi serupa.

Saat pergi, menurut The Telegraph, perempuan itu juga menerima pesangon enam digit dan diizinkan mengikuti pendidikan di sebuah institut dengan biaya UEFA, tempat biaya tahunannya sekitar 45.000 poundsterling, atau sekitar 52.000 euro.

Seorang juru bicara UEFA mengonfirmasi bahwa pesangon memang telah dibayarkan dan menyatakan bahwa aturan internal kini telah disesuaikan untuk mencegah situasi serupa terjadi di masa depan.