"Skandal baru di Piala Dunia"... Klattenberg mengecam FIFA terkait insiden gol Bellingham

Mantan wasit Inggris, Mark Clattenburg, menegaskan bahwa sudut pengambilan gambar alternatif dari insiden “kamera laba-laba” dalam pertandingan Inggris melawan Norwegia mengisyaratkan skandal baru yang akan membayangi Piala Dunia.

Mantan wasit Inggris tersebut menganalisis insiden kontroversial gol Bellingham, yang menjadi gol pertama dalam pertandingan melawan Norwegia dan memicu protes dari pihak Norwegia dengan alasan bola menyentuh kabel kamera "spider cam", melalui sebuah artikel di surat kabar "Daily Mail" sebagai berikut:

Klattenberg mengatakan, Inggris mencetak gol penyama kedudukan dalam pertandingan melawan Norwegia yang berakhir 1-1 (Inggris menang 2-1) dini hari tadi, di perempat final Piala Dunia 2026, dan para pendukung merayakan dengan sangat antusias atas gol luar biasa yang dicetak Jude Bellingham.

Namun, setelah itu saya memperhatikan bahwa kiper Norwegia, Orjan Niland, sedang memprotes wasit asal Prancis, Clément Turpin. Kemudian peluit akhir babak pertama dibunyikan.

Setelah itu, bangku cadangan Norwegia marah kepada wasit keempat, Alejandro Hernández. Jelas bahwa pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, tidak puas.

Fox Sports, tempat saya bekerja sebagai analis peraturan di Piala Dunia ini, mengizinkan saya dan tim untuk meninjau alasan ketidakpuasan mereka yang begitu besar. Kemudian kami menonton cuplikan tersebut. Cuplikan video itu. Mungkin kalian juga sudah melihatnya di media sosial. Sudut pandang yang memperlihatkan bola tiba-tiba jatuh dari udara. Hampir tidak ada yang tahu peraturannya.

Kita semua ingat insiden bola pantai dalam pertandingan Sunderland melawan Liverpool, bukan? Ketika terjadi intervensi dari luar? Saya mulai bertanya-tanya apakah bola di sini telah menabrak sesuatu, seperti kabel-kabel dari keempat sudut yang menopang kamera “Spidercam” yang tergantung di atas lapangan.

Lintasan bolanya tidak wajar saat jatuh ke lapangan dan ke kaki Elliot Anderson dari sudut pandang yang kita saksikan.

Dari situ, Anderson berlari ke depan untuk Inggris sebelum mengoper bola ke Anthony Gordon, yang kemudian mengopernya ke Bellingham untuk mencetak gol penyama kedudukan. Jadi, jika bola memang menyentuh salah satu kabel tersebut, hal itu berperan krusial dalam gol penyama kedudukan Inggris; dan seandainya bukti-buktinya ada, gol tersebut tidak akan disahkan.

Pernyataan FIFA dan Kredibilitas Federasi Sepak Bola Internasional

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa sensor yang ada di dalam bola tidak mendeteksi adanya benturan apa pun. Kami diberitahu bahwa sensor tersebut mampu mendeteksi sentuhan sekecil apa pun, sehingga pasti akan terdeteksi jika bola menabrak kabel pengikat.

Tentu saja, FIFA tidak akan pernah mengatakan sebaliknya karena takut skandal lain akan membayangi Piala Dunia kali ini. Mungkin hal ini justru merugikan FIFA, dan menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadapnya di dunia sepak bola saat ini, di mana banyak penggemar menolak untuk mempercayainya.

Bagi saya, sepertinya memang ada sesuatu yang terjadi, tetapi teknologi tidak mendukung klaim tersebut.

Saya merasa kasihan kepada wasit Video Assistant Referee (VAR), Jérôme Brissard dari Prancis. Apakah dia seharusnya menyadari perlunya memeriksa hal aneh seperti itu? Apakah dia memiliki sudut pandang yang tepat untuk memeriksanya? Apakah data sensor yang terlihat tersedia baginya, dan apakah dia bahkan berpikir untuk memeriksanya? “Tingkat ketukan” dalam sepak bola?

Semuanya berakhir begitu cepat saat pertandingan dilanjutkan kembali, dan kami semua baru punya cukup waktu untuk menganalisisnya sendiri setelah itu.

Di Norwegia, mungkin mereka setidaknya akan mengatakan bahwa Dick Turpin mengenakan topeng. Sedangkan di Inggris, mungkin ada rasa syukur karena Clement Turpin yang memimpin pertandingan ini, dan karena tidak ada hal mencurigakan yang terdeteksi.

Tim Bellingham dan rekan-rekannya secara keseluruhan diperlakukan adil, meskipun kami mendengar keluhan bahwa tendangan penalti yang diberikan akibat pelanggaran terhadap Djed Spence seharusnya tidak diberikan karena akhirnya dibatalkan. Saya pribadi tidak setuju dengan hal itu. Spence telah melewati garis dan saya sedang mengawasinya. Saya menyetujui perubahan ini melalui teknologi Video Assistant Referee (VAR).

Haaland dan Keberuntungan Inggris

Timnas Inggris beruntung karena Erling Haaland meletakkan kedua tangannya di tubuh Anderson saat tendangan sudut yang menghasilkan gol Norwegia. Bola tidak dalam keadaan permainan, sehingga wasit memerintahkan tendangan ulang setelah meninjau tayangan ulang, di mana Haaland memberikan alasan bagi wasit untuk membatalkan gol tersebut. Namun, saya sepenuhnya memahami perasaan Norwegia bahwa keputusan-keputusan krusial tidak berpihak pada mereka dalam pertandingan perempat final ini.

Inggris pasti senang karena semuanya berjalan lancar pada akhirnya, meskipun Thomas Tuchel tidak sepenuhnya puas dengan hal itu.