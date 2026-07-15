Skandal baru di kamp "Aswad Al-Tiranga"... Mendy menanggung akibat kelalaian Federasi Sepak Bola Senegal

Dunia olahraga di Senegal mengalami gejolak besar sejak tim nasional "Singa Teranga" tersingkir oleh Belgia di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Berbagai kasus kontroversial terus bermunculan di tengah situasi yang kacau, mulai dari tuduhan pelecehan seksual, pemecatan pelatih Babi Thiaw, campur tangan terang-terangan dalam urusan federasi, hingga dugaan seputar dokter tim nasional yang diduga berpraktik sebagai dokter kandungan, dalam daftar panjang skandal yang tak kunjung berakhir.

Hari ini, Rabu, terungkap skandal baru yang menimpa kiper Senegal, Édouard Mendy, yang bermain untuk Al-Ahli Saudi.

Situs “Foot Mercato”, mengutip rekan media “Sport News Africa”, mengungkap episode baru yang menyoroti kesulitan yang dihadapi para pemain Senegal selama turnamen tersebut.

Situs tersebut menegaskan bahwa baik para pemain, staf teknis, maupun anggota delegasi lainnya tidak memiliki asuransi selama Piala Dunia, karena Federasi Sepak Bola Senegal tidak menyediakan perlindungan asuransi apa pun bagi mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Edouard Mendy sendiri mengalami hal tersebut setelah mengalami cedera lutut pada pertandingan kedua fase grup melawan Norwegia.

Kiper Senegal tersebut, yang terpaksa menjalani pemeriksaan MRI untuk menentukan tingkat keparahan cederanya, harus menanggung sendiri biaya pemeriksaan tersebut, yang sangat mahal di Amerika Serikat. Ini merupakan contoh lain dari kekacauan yang mewarnai partisipasi Senegal di Piala Dunia.