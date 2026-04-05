Skandal baru... Apakah pelatih timnas Al-Kan menerima "perintah dari atas" setelah Senegal mundur?

Laporan media Prancis mengungkap detail permohonan yang diajukan Federasi Sepak Bola Maroko (FMF) kepada Komite Banding CAF untuk mendapatkan keputusan bersejarah yang memindahkan tuan rumah Piala Afrika 2025 dari Senegal ke Maroko.

Setelah timnas Maroko kalah dalam pertandingan final yang digelar di Rabat dua setengah bulan lalu dengan skor 0-1 dari tuan rumah Senegal, pihak Maroko mengajukan banding ke CAF, yang diterima oleh Komite Banding dan memutuskan bahwa Maroko berhak menjadi juara.

Berkas banding Maroko didasarkan pada Pasal 82 dan 84 Peraturan Turnamen, yang menyatakan bahwa tim yang "menolak bermain atau meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir" dianggap kalah dan didiskualifikasi dari kompetisi.

Para pemain Aswad Al-Tiranga meninggalkan lapangan selama sekitar 12 menit, sebagai protes terhadap keputusan wasit Kongo Jean-Jacques Ndala yang memberikan tendangan penalti pada masa injury time babak kedua, saat skor masih imbang tanpa gol.

Namun, Federasi Sepak Bola Senegal tidak menyerah, dan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), langkah yang disambut baik oleh Patrice Motsepe, Presiden CAF, yang menekankan pentingnya menghormati keputusan akhir yang akan dikeluarkan oleh badan tersebut, yang bermarkas di kota Lausanne, Swiss.

Kata-kata yang serius

Sementara itu, surat kabar "Le Monde", yang telah melihat laporan resmi terkait kasus ini, mengungkap detail baru dalam kasus kontroversial ini.

Dalam banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Maroko terhadap keputusan Komite Disiplin pada 19 Februari, Sekretaris Jenderal federasi, Tarek Najm, dalam memorandunya merujuk pada pernyataan yang digambarkan sebagai memalukan, yang dikaitkan dengan Ketua Komite Wasit CAF, dan berkaitan dengan tekanan yang mungkin diberikan kepada wasit pertandingan final.

Penyelidikan jurnalistik yang diterbitkan "Le Monde" hari Minggu ini menyoroti posisi pertahanan dan serangan dari kedua belah pihak, terutama terkait penghentian pertandingan selama 12 menit akibat kembalinya para pemain Senegal ke ruang ganti.

Sebelum pengumuman kemenangan Maroko, Federasi Sepak Bola Maroko telah mengajukan banding terhadap sanksi awal, dan dalam memorandum hukum setebal sekitar 40 halaman, Tarek Najm mengutip kata-kata yang digambarkan sebagai berbahaya, yang dikaitkan dengan Olivier Safari, Ketua Komite Wasit CAF, selama pertemuan Komite Eksekutif pada 13 Februari di Dar es Salaam, Tanzania.

Dalam pernyataan yang dikaitkan dengan Ketua Komite Wasit sesuai dengan catatan resmi Maroko, disebutkan bahwa "Olivier Safary mengakui adanya instruksi resmi yang diberikan kepada wasit pertandingan selama jeda pertandingan akibat mundurnya para pemain Senegal, yang mengharuskan agar pemain-pemain Aswad Al-Tiranga tidak diberi kartu kuning (yang akan mengakibatkan pengusiran dua pemain yang sebelumnya telah diberi peringatan), demi menjaga kelancaran pertandingan saat mereka kembali ke lapangan".

Pertanyaan yang masih menggantung: Apakah wasit benar-benar mendapat tekanan dari pihak atas untuk tidak memberi peringatan kepada pemain Senegal demi memastikan pertandingan dilanjutkan?

