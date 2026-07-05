Skandal atau celah hukum?.. FIFA mengakhiri rekor bersejarah yang bertahan selama 56 tahun

Di saat yang sangat kritis, dan hanya beberapa jam sebelum salah satu pertandingan babak 16 besar paling sengit di Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melontarkan kejutan besar dengan keputusan luar biasa yang mengubah dinamika pertandingan, setelah memberikan dorongan besar bagi tim nasional Amerika Serikat dengan menangguhkan hukuman skorsing yang dijatuhkan kepada penyerang mereka, Folarin Balagun, sehingga ia siap bertanding melawan Belgia—langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memicu banyak kontroversi di kalangan sepak bola.

FIFA memutuskan untuk menangguhkan hukuman skorsing otomatis terhadap penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, setelah ia diusir dari lapangan saat timnas negaranya menghadapi Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

FIFA menjelaskan, dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui situs resminya, bahwa “berdasarkan Pasal 27 Peraturan Disiplin, pelaksanaan skorsing otomatis terhadap pemain Amerika Serikat Folarin Balogun ditangguhkan selama satu tahun sebagai masa percobaan”, yang memungkinkan sang pemain untuk ikut serta dalam pertandingan melawan Belgia, yang dijadwalkan besok Senin di Stadion Seattle, dalam babak 16 besar turnamen tersebut.

Balogun sebelumnya memainkan peran penting dalam kemenangan Amerika Serikat atas Bosnia dan Herzegovina dengan skor 2-0, setelah ia mencetak gol pembuka pada menit ke-45, sebelum menerima kartu merah langsung pada menit ke-64 akibat tekel keras terhadap bek Tareq Mahrumović.

Berdasarkan peraturan, penyerang Amerika Serikat tersebut seharusnya dijatuhi sanksi skorsing dua pertandingan akibat kartu merah langsung tersebut. Namun, FIFA memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan sanksi tersebut, sehingga sanksi tersebut hanya akan berlaku jika pemain tersebut kembali diusir dari lapangan karena permainan kasar selama masa percobaan yang berlangsung selama satu tahun penuh.

Keputusan ini menarik perhatian luas, terutama karena melanggar preseden historis di ajang Piala Dunia. Jaringan statistik “Opta” menyebutkan bahwa sejak sistem kartu kuning dan merah diterapkan pada edisi 1970, belum pernah ada pemain yang menerima kartu merah di Piala Dunia yang langsung tampil dalam pertandingan berikutnya bersama timnas negaranya.

Balugon dianggap sebagai salah satu bintang utama timnas AS di edisi Piala Dunia kali ini, setelah mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan, meskipun ia absen dalam laga melawan Turki pada putaran terakhir fase grup, setelah timnas AS memastikan lolos ke babak gugur.

Keputusan ini menjadi semakin penting mengingat jalannya turnamen, karena pemenang dari pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia akan bertemu di perempat final dengan pemenang dari pertandingan yang dinanti antara Spanyol dan Portugal, yang menjelaskan kontroversi yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut, serta kritik yang dilontarkan oleh beberapa media Spanyol, yang menganggap bahwa kembalinya Balogun dapat memberikan keunggulan besar bagi timnas Amerika Serikat di babak-babak selanjutnya.