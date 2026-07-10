Skandal Alemany Menggagalkan Kesepakatan... Kemarahan di Katalonia Memanaskan Negosiasi Alvarez

Proses transfer penyerang Argentina Julian Alvarez dari Atlético Madrid ke Barcelona kini memasuki fase yang tampak tenang, setelah semua pihak sepakat untuk menunda langkah resmi apa pun hingga Piala Dunia 2026 berakhir, di mana klub Catalan tersebut berencana untuk melanjutkan upaya intensifnya guna menyelesaikan transfer paling menonjol di musim panas ini.

Surat kabar "Sport" dari Katalonia mengungkap bahwa Barcelona berencana mengajukan tawaran akhir senilai 130 juta euro segera setelah Piala Dunia berakhir, dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut merupakan batas maksimal yang dapat mereka bayarkan, sekaligus mencerminkan nilai sebenarnya sang pemain dan kebutuhan finansial Atlético, serta sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan menaikkan tawaran menjadi 150 juta euro.

Alvarez menunjukkan keinginannya yang jelas untuk bergabung dengan Barca, sementara Presiden klub Juan Laporta menghindari memicu spekulasi dalam penampilannya di media baru-baru ini demi tidak membahayakan posisi klub, meskipun ia menegaskan bahwa tawaran tersebut tetap berlaku dan pembicaraan terus berlanjut di balik layar.

Salah satu poin perselisihan utama muncul selama komunikasi awal antara kedua klub, di mana terdapat ketidakpuasan yang mendalam di dalam Barcelona terhadap Mateo Alemany, direktur sepak bola profesional Atlético Madrid; karena ia tidak segera memberitahukan Enrique Cerezo atau Miguel Ángel Gil Marín mengenai tawaran pertama tersebut, yang mendorong Laporta untuk mengambil alih negosiasi secara langsung dan membuka saluran komunikasi langsung dengan presiden Los Rojiblancos.

Kedua presiden sepakat untuk melanjutkan komunikasi langsung guna mencapai kesepakatan yang dianggap rumit oleh kedua klub, namun tetap menjadi opsi meskipun Atlético secara terbuka menolak, sebagai langkah untuk mengatasi hambatan administratif dan mempercepat negosiasi.

Penundaan kesepakatan ini didasari oleh pertimbangan strategis, di mana Barcelona menyadari bahwa Atlético tidak akan menerima kepergian salah satu pemain intinya tanpa terlebih dahulu mendapatkan pengganti berkualitas tinggi, oleh karena itu, klub Catalan tersebut memilih memberi waktu kepada Los Rojiblancos untuk beraksi di bursa transfer dalam beberapa pekan mendatang, dengan harapan kondisi akan lebih kondusif untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut setelah Piala Dunia.

Ketertarikan yang dikabarkan dari Real Madrid tidak memengaruhi rencana Barcelona, karena langkah-langkah di Camp Nou ini ditafsirkan sebagai strategi yang bertujuan untuk memperlambat negosiasi dan menaikkan harga pemain, tanpa adanya peluang nyata bagi sang penyerang untuk bergabung dengan barisan rival abadi mereka.

Keyakinan Barça juga didasarkan pada keinginan pribadi Álvarez, di mana klub tetap yakin bahwa pemain asal Argentina tersebut memprioritaskan proyek olahraga yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman, Hansi Flick, dan bahwa jika ia meninggalkan Atlético musim panas ini, tujuan pertamanya dan satu-satunya adalah Barcelona.