Sjoerd Mossou sudah tidak lagi mendukung Wout Weghorst dan menyebut pengganti yang lebih baik untuk tim nasional Belanda: 'Sepuluh kali lebih baik'

Dalam podcast sepak bolaAD edisi Jumat, Sjoerd Mossou mengkritik permainan Wout Weghorst. Jurnalis tersebut tampaknya merasa heran bahwa striker Ajax itu dianggap sebagai opsi serius untuk Piala Dunia.

Weghorst yang berusia 33 tahun tampaknya sudah hampir pasti masuk dalam skuad Piala Dunia pelatih nasional Ronald Koeman sebagai pemain pengganti. Mossou telah mengamati Weghorst dengan saksama saat melawan NAC Breda (menang 0-2) dan sama sekali tidak terkesan.

Karena Mossou merupakan bagian dari media sepak bola, ia ingin melihat Weghorst sebagai sosok yang hadir di Piala Dunia musim panas mendatang, namun dari segi teknis sepak bola, ia menaruh tanda tanya.

“Jika melihat penampilan Weghorst musim ini... Bukankah itu tidak pantas untuk timnas Belanda? Serius deh. Saya tahu Koeman setia pada para pemainnya dan bahwa Weghorst akan ikut sebagai pemain cadangan. Dia adalah motor di sesi latihan, saya tahu semua itu.”

“Tapi dari seorang penyerang timnas Belanda yang ikut ke Piala Dunia, seharusnya kita bisa mengharapkan kualitas yang lebih baik,” tanya Mossou dengan lantang.

Mossou menekankan bahwa Weghorst menghadapi dua gelandang sebagai lawan langsung saat melawan NAC. “Keduanya dengan mudah mengendalikan dia. Melawan tim peringkat tujuh belas Eredivisie, dia hampir tidak melakukan apa-apa dengan baik. Sebenarnya, hal ini sudah terjadi sepanjang musim.”

Mossou melihat ada pemain pengganti yang jauh lebih baik di tim Oranje. “Siapa yang lebih baik dalam sundulan serangan, Virgil van Dijk atau Wout Weghorst? Jika kamu ingin memiliki penyerang yang bisa menyundul di lini depan pada fase akhir, maka Virgil van Dijk sepuluh kali lebih baik daripada Wout Weghorst. Kita punya cukup banyak bek tengah, jadi kamu selalu bisa menemukan seseorang untuk ditempatkan di belakang. Jujur saja, dalam peran itu untuk menit-menit akhir, aku juga tidak melihatnya begitu.”