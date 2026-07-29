Karena penonton di Stadion Yanmar Nagai, Kota Osaka, terutama bersiul setiap kali rekrutan anyar Dortmund, Takato Yamamoto, menyentuh bola dan menyambut aksi-aksi gagal pemain 18 tahun itu dengan tepuk tangan bernada mengejek, wajar jika muncul dugaan bahwa ungkapan ketidaksenangan tersebut ada kaitannya dengan jagoan lokal Jepang itu. Kecurigaan itu makin menguat ketika melihat riwayat Yamamoto: maklum, ia berasal dari akademi Gamba Osaka, rival bebuyutan sekaligus rival sekota dari lawan BVB, Cerezo.

Dalam setengah tahun terakhir, Yamamoto juga sempat mencatat penampilan pertamanya bersama tim senior Gamba Osaka. Jadi, tak mengherankan jika ia tidak mendapat sambutan yang terlalu hangat di stadion milik Cerezo. Duel antara kedua klub itu termasuk derby paling panas di Jepang.

BVB meminjam Yamamoto dari Gamba Osaka untuk musim mendatang. Setelah itu, Dortmund memiliki opsi pembelian dan tampaknya bisa merekrut permanen talenta lini tengah tersebut dengan biaya transfer 1,5 juta euro. Borussia sejatinya merekrut youngster itu untuk tim kedua, namun dalam persiapan pramusim sejauh ini Yamamoto mampu mencuri perhatian di tim utama dan saat ini meningkatkan peluangnya untuk mungkin mendapatkan kesempatan di Bundesliga lebih cepat dari yang diharapkan.

Takato Yamamoto membangkitkan kenangan akan Shinji Kagawa

Dalam kemenangan uji coba 3-1 atas Rot-Weiß Oberhausen, misalnya, Yamamoto tampil gemilang dengan kreativitas permainannya dan kemampuannya mengolah bola serta langsung mencetak satu gol. "Saya baru pertama kali melihatnya pada Kamis. Sebelumnya saya juga tidak mengenalnya," kata pelatih Niko Kovac, yang juga sedikit terkejut dengan penampilan gemilang Yamamoto yang datang seperti dari antah berantah. Meski demikian, pelatih BVB itu menegaskan bahwa pemain tim nasional U19 Jepang tersebut untuk sementara memang masih diproyeksikan bermain di tim kedua. Namun ia juga mengatakan: "Itu tidak berarti pintu ke level yang lebih tinggi tertutup. Justru sebaliknya: harus ada keterhubungan dan kami akan mengawasinya."

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Asal-usul dan gaya bermain Yamamoto dengan cepat membuatnya dibandingkan di Dortmund dengan seorang rekan senegara yang terkenal: Shinji Kagawa. Gelandang itu datang ke BVB pada 2010 dengan biaya transfer yang sangat kecil dan dalam kondisi sama sekali belum dikenal di Eropa dari Cerezo Osaka, lalu berkembang menjadi pemain penting saat meraih gelar juara pada 2011 dan 2012. Pemain yang kini berusia 37 tahun itu sudah kembali ke Osaka sejak awal 2023 dan pada Rabu turun sejak awal untuk Cerezo melawan mantan klubnya dari Dortmund.

BVB kalah dalam laga uji coba di markas Cerezo Osaka: bek tengah ditarik keluar karena cedera

Dalam laga itu, Kagawa sudah bisa bersorak lebih dulu ketika Solomon Sakuragawa membawa tuan rumah unggul pada menit ke-8. Keunggulan 1-0 untuk Osaka bertahan hingga akhir, dengan Dortmund terutama menampilkan performa mengecewakan pada babak pertama. Pada babak kedua, permainan tim asuhan Kovac sedikit membaik, tetapi peluang untuk menyamakan kedudukan tetap jarang tercipta.

Masalah cedera pun menambah kekhawatiran bagi Borussia: bek tengah muda Filippo Mane harus ditarik keluar setelah sedikit lebih dari setengah jam pertandingan berjalan. Pemain 21 tahun itu terkapar setelah berusaha menghalau tembakan Kagawa dengan kaki terentang jauh. Mane kemudian sempat mendapat perawatan singkat di lapangan sebelum harus keluar. Sekilas, cederanya tidak tampak terlalu serius, tetapi diagnosis pastinya tentu saja masih belum ada.