Keputusan-keputusan wasit dalam laga antara Real Madrid dan Racing Santander kembali memasuki lingkaran kontroversi, setelah situs "Defensa Central" yang dekat dengan klub ibu kota itu mengungkap adanya protes di dalam kubu Real Madrid akibat tidak diberikannya penalti untuk Yan Diomande, beberapa menit sebelum penalti yang diperoleh Kylian Mbappe dan memicu banyak keberatan.

Situs tersebut menjelaskan bahwa insiden itu terjadi pada menit ke-5, ketika Diomande menusuk dari sisi kiri ke dalam kotak penalti dan mengirim umpan silang, sebelum terjatuh akibat dilanggar, seraya menyebutkan bahwa wasit Munuera Montero tidak memberikan pelanggaran, dan wasit video assistant referee "VAR" pun tidak turun tangan untuk meninjau situasi tersebut.

Situs itu menambahkan bahwa Diomande mengalami cedera akibat benturan tersebut, dan tetap tergeletak di lapangan selama beberapa menit, sementara insiden itu tidak mendapat perhatian yang sama seperti penalti yang diberikan untuk Mbappe pada menit ke-11, yang darinya Real Madrid membuka keunggulan dalam perjalanannya meraih kemenangan dengan tiga gol tanpa balas.

"Defensa Central" menunjukkan bahwa Racing memprotes keras penalti Mbappe, dengan menganggap bahwa benturan yang dialami penyerang Prancis itu tidak cukup untuk menjatuhkannya, namun di sisi lain situs itu menilai bahwa diabaikannya pelanggaran yang dialami Diomande beberapa menit sebelumnya merupakan kasus wasit lain yang seharusnya diberikan untuk klub ibu kota.

Real Madrid merujuk insiden Camavinga dan Budimir

Keberatan situs itu tidak berhenti pada insiden Diomande, melainkan menghadirkan kembali sebuah kasus wasit sebelumnya yang dialami Real Madrid, ketika mereka diganjar penalti akibat tekel dari Eduardo Camavinga terhadap penyerang Budimir di Stadion "El Sadar", dua musim lalu, dalam sebuah laga yang berakhir dengan kekalahan bagi klub ibu kota.

Situs itu menganggap kedua kasus tersebut serupa, dengan mempertanyakan alasan diberikannya penalti dalam insiden Camavinga, berbanding dengan diabaikannya tekel terhadap Diomande saat menghadapi Racing, sekaligus menunjukkan bahwa kanal resmi Real Madrid kembali menyoroti insiden tersebut untuk membandingkan kedua keputusan itu.

"Defensa Central" menyimpulkan bahwa kontroversi seputar penalti Mbappe, menurut pandangannya, tidak seharusnya menutupi insiden Diomande yang terjadi sebelumnya, dengan menganggap bahwa laga itu menyaksikan satu kasus yang diberikan penalti untuk Real Madrid, sementara kasus lain untuk tim yang sama tidak diberikan sebelumnya.

Lamine Yamal, bintang Barcelona, membalas dengan keras kekecewaan-kekecewaan terakhirnya di hadapan Paris Saint-Germain dan Real Madrid, serta gagalnya ia meraih penghargaan Ballon d'Or 2026, setelah menampilkan permainan luar biasa di hadapan Deportivo Alaves, yang di dalamnya ia mencetak dua gol dan menciptakan satu gol lagi, untuk menegaskan kemampuannya mengembalikan kilaunya dan melanjutkan torehan-torehan istimewanya dengan kostum tim Katalan itu.