Tim nasional Arab Saudi mengalami kekalahan telak dari tim nasional Spanyol (0-4) pada Minggu malam, dalam pertandingan putaran kedua Grup 8 Piala Dunia 2026, di mana tim “Al-Akhdar” menampilkan performa yang sangat buruk.

Timnas Saudi, yang dipimpin oleh pelatih Georgios Donis, menampilkan performa yang sangat buruk dan tidak sesuai dengan harapan para pendukungnya. Pertahanan mereka runtuh dan serangan mereka sama sekali tidak terlihat, dalam pertandingan yang didominasi sepenuhnya oleh Spanyol sejak menit-menit awal.

Situs "Foot Mercato" dari Prancis memberikan penilaian terhadap penampilan para pemain timnas Saudi sebagai berikut:

Penampilan bencana kiper Al-Owais

Kiper timnas Saudi, Mohammed Al-Owais (34 tahun), mengalami malam yang mengerikan, di mana ia gagal menahan serangan Spanyol mana pun, dan melakukan kesalahan fatal yang nyaris memberikan Spanyol gol kelima, ketika ia salah menghalau bola langsung ke Oiarzabal, yang tendangannya membentur mistar gawang.

Barisan pertahanan yang hancur

Barisan pertahanan Saudi mengalami keruntuhan total, di mana Saud Abdulhamid mendapat penilaian (4 dari 10), setelah terlambat menghalau terobosan Oyarzabal yang berujung pada gol pertama, dan menjadi korban serangan bertubi-tubi dari Spanyol.

Sedangkan Ali Al-Lajami mendapat penilaian yang sangat buruk (2 dari 10), karena ia kurang tenang dan tampak rapuh di hadapan tekanan Spanyol, serta kehilangan kepercayaan dirinya sebelum jeda minum, dalam penampilan yang digambarkan sebagai “sangat buruk”.

Hassan Tembakti juga mendapat penilaian (2 dari 10), setelah terlambat bereaksi terhadap bola pantul yang berujung pada gol pertama, serta gagal mengendalikan permainan meski memiliki postur tubuh yang kokoh, sebelum akhirnya mencetak gol bunuh diri pada menit ke-49.

Sultan Al-Omari (2 dari 10) mengalami awal yang sulit dan tampak sama sekali tidak terkoordinasi dengan rekan-rekannya, yang membuatnya terus-menerus kebingungan, sebelum digantikan oleh Alaa Hajji pada menit ke-60, yang tidak memberikan kontribusi apa pun dan malah bertabrakan dengan salah satu rekan setimnya di akhir pertandingan.

Penampilan Yasser Al-Harbi (2 dari 10) pun tidak lebih baik, di mana ia kewalahan menghadapi dribel-dribel menakjubkan Yamal, dan terpaksa menahan tekanan berulang kali dari pemain sayap Spanyol itu serta Boro di sisi kiri.

Lini tengah yang absen

Di lini tengah, Nawaf Al-Dossari mendapat penilaian (3 dari 10), di mana ia menghabiskan malamnya hanya menonton penguasaan bola Spanyol tanpa memberikan pengaruh apa pun, dan hanya melakukan dua umpan sebelum akhir babak pertama, dalam kondisi yang benar-benar tidak terlihat di lapangan.

Abdullah Al-Juwair (3 dari 10) juga mengalami kesulitan besar, di mana ia terpaksa fokus pada pertahanan tanpa hasil, dan melakukan banyak kesalahan teknis yang membuat pertandingan ini mengecewakan, sebelum akhirnya digantikan oleh Abdullah Al-Hamdan yang penampilannya sama buruknya.

Sedangkan Ali Al-Khaibari (3 dari 10), sama sekali tidak berdaya di lini tengah, terus berlari tanpa memenangkan satu pun duel, dan menunjukkan kurangnya semangat juang yang jelas, sebelum digantikan oleh Muhammad Kano (3 dari 10) yang hanya melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari, serta menerima kartu kuning.

Sedangkan Salem Al-Dosari (3 dari 10) tampak kebingungan sejak seperempat jam pertama, terpaksa membantu rekan-rekannya di lini belakang, kurang memiliki ritme dan ketepatan, serta menerima kartu kuning pertama dalam pertandingan tersebut.

Serangan yang tidak ada

Di lini depan, Firas Al-Buraikan mendapat penilaian (2,5 dari 10), karena ia gagal memberikan opsi serangan apa pun, tekanannya hampir tak terasa, dan tampak sama sekali tak berdaya menghadapi pertahanan Spanyol, sebelum digantikan oleh Muhammad Abu Al-Shamat pada menit ke-60, yang penampilannya pun tak lebih baik.

Dengan kekalahan telak ini, tim nasional Saudi berada dalam posisi yang sangat kritis di Grup 8, setelah bermain imbang pada putaran pertama melawan Uruguay, sehingga total poinnya tetap satu dari dua pertandingan, sambil menanti pertandingan penentu pada putaran ketiga.