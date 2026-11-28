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Mauricio Pochettino mengakui situasi Manchester United “tidak terlihat baik” setelah timnya dihajar Brentford 4-0 dalam laga kandang pertamanya sebagai pelatih. United kini melewati 10 pertandingan Liga Primer tanpa kemenangan. Pelatih asal Argentina itu menegaskan “tidak ada yang bisa dijadikan pembenaran” atas kekalahan telak lainnya, serta meminta para pemainnya tetap bersatu dan memperbaiki diri.

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Pochettino akui Man Utd dalam kesulitan

Pochettino mengakui situasi Manchester United “tidak terlihat baik” setelah Brentford tampil dominan di Old Trafford dan membuat mereka menelan kekalahan 4-0 untuk kedua kalinya dalam tiga pertandingan. Kepada Sky Sports, ia mengatakan: “Ya, saya rasa situasinya tidak terlihat baik ketika Anda kalah 4-0 dan 4-0, dengan keadaan yang menyertai pertandingan pertama di Liverpool dan pertandingan hari ini di Old Trafford.”

Callum Wilson mencetak dua gol untuk Brentford. Kekalahan itu terjadi setelah United takluk 4-0 di Anfield akhir pekan lalu, ketika Leny Yoro mendapat kartu merah , serta bermain imbang 2-2 melawan Sporting di Liga Champions pada Rabu. Pochettino pun belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan pertamanya.

‘Tidak ada yang bisa dijadikan pembenaran’ bagi pelatih United

Pochettino menolak mencari alasan dan menegaskan para pemainnya harus tetap bersatu. “Kami harus terus bersatu dan tetap bersama. Kami harus, Anda tahu, berusaha memperbaiki keadaan dan meningkatkan performa,” katanya.

Ia menambahkan: “Dan kami harus memperbaiki diri. Kami harus memperbaiki diri. Itulah keadaan kami. Itulah kenyataan kami. Tidak ada yang bisa dikatakan, tidak ada yang bisa dijadikan pembenaran untuk situasi seperti ini. Inilah situasi yang sudah kami ketahui ketika kami datang. Dan ya, ini hanya soal waktu.”

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Pochettino dukung pemain di tengah cemoohan

Para suporter meneriakkan nama mantan pelatih Michael Carrick sebelum mencemooh tim saat peluit akhir berbunyi, tetapi Pochettino tetap mendukung skuadnya. “Para pemain mendapat dukungan saya. Kami memahami para suporter. Kami memahami mereka, dan para pemainlah yang pertama-tama memahami para suporter. Namun, kami harus peduli,” katanya.

Ia juga merasa timnya memulai pertandingan dengan baik sebelum penampilan mereka sore itu berantakan: “Saya rasa pertandingan hari ini menjadi pelajaran berharga karena kami memulainya dengan sangat baik. Saya rasa kami jauh lebih baik daripada Brentford selama 17 menit pertama atau hampir 20 [menit], sebelum kebobolan gol pertama.”

Ancaman persaingan menghindari degradasi bagi United

Kekalahan itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan United di Liga Primer menjadi 10 pertandingan untuk pertama kalinya sejak Januari 1990. Mereka juga menjadi tim pertama dalam sejarah kompetisi yang kebobolan setidaknya dua gol dalam tujuh babak berturut-turut, dan bisa mengakhiri akhir pekan di dasar klasemen jika Crystal Palace mengalahkan Hull pada Minggu. Coventry akan bertandang ke Old Trafford akhir pekan depan dalam pertandingan yang sudah tampak krusial bagi Pochettino.