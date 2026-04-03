Harry Kane, pencetak gol Bayern München, berpacu dengan waktu untuk mengejar laga yang dinanti melawan Real Madrid di Liga Champions Eropa, karena cedera pergelangan kaki.

Penyerang berusia 32 tahun itu absen dalam kekalahan uji coba timnas Inggris melawan Jepang (0-1) pada Selasa malam di Stadion Wembley, setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan, setelah sebelumnya ia juga diistirahatkan pada laga imbang (1-1) melawan Uruguay pada paruh pertama pemusatan latihan.

Vincent Kompany, pelatih Bayern München, mengungkapkan bahwa Kane tidak akan tersedia untuk pertandingan timnya melawan Freiburg di Bundesliga besok Sabtu, sembari menyatakan harapannya agar sang pemain dapat bepergian ke Spanyol.

Kompany mengatakan dalam konferensi pers hari Jumat, "Harry berlatih dengan baik sampai hari Minggu, lalu ia merasakan sesuatu di pergelangan kakinya saat bersama timnas. Ini akan berdampak pada pertandingan besok, dan ia tidak akan tersedia."

Ia menambahkan, "Namun demikian, saya optimistis untuk pertandingan hari Selasa (melawan Real Madrid). Tentu ini bukan situasi ideal, saya ingin dia bermain melawan Freiburg, tetapi sesuai kondisi saat ini, itu tidak akan mungkin."

Baca juga:

Pengacara internasional kepada Kooora: Kasus Maroko dan Senegal lebih rumit daripada terlihat.. dan ini perkiraan saya untuk putusan 'CAS'

Khusus untuk Kooora.. Apakah Senegal akan dihukum karena merayakan Piala Afrika sebelum keputusan 'CAS'?

Setelah hengkang dari Oman.. Queiroz mengungkapkan kepada Kooora kebenaran tawaran dari Arab Saudi dan Ghana

Kane merupakan elemen kunci dalam susunan pelatih Thomas Tuchel, karena telah mencetak 78 gol internasional, dan pertandingan-pertandingan terakhir timnas Inggris menunjukkan betapa pentingnya dirinya, mengingat menurunnya efektivitas serangan saat ia absen, terutama dengan mendekatnya putaran final Piala Dunia musim panas ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Kane mencatat angka mencolok musim ini, dengan mengemas 53 gol bersama klubnya dan timnas dalam 45 pertandingan, sehingga potensi absennya menjadi sumber kekhawatiran besar bagi klub Bavaria, yang memimpin Bundesliga dengan selisih 9 poin dari pesaing terdekatnya Borussia Dortmund.

Bayern München dijadwalkan bertemu Real Madrid di Stadion "Bernabéu" pada leg pertama perempat final Liga Champions Eropa pada hari Selasa, sebelum laga leg kedua di München 8 hari kemudian.