Dalam beberapa waktu terakhir, ada pola yang terus berulang di FC Bayern: para pemain inti penting mendekati akhir kontrak mereka, diminati klub-klub top luar negeri, wajar jika ingin dipertahankan bagaimanapun caranya, lalu mendapat perpanjangan kontrak bernilai tinggi di bawah tekanan, dan setelah itu mendadak tak lagi tampil seperti biasanya karena berbagai alasan.

Hal itu misalnya terjadi pada Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman, dan pada level yang sedikit lebih rendah juga Eric-Maxim Choupo-Moting. Gaji mereka tak lama setelah perpanjangan kontrak sudah tak lagi mencerminkan nilai mereka secara olahraga, tetapi tetap mengikat sumber daya finansial dan sekaligus menghambat perencanaan skuad. Klub asal Munchen itu ingin menjual, sementara para pemain dengan tepat merujuk pada kontrak mereka. Begitulah FC Bayern menanggung cukup banyak beban lama, hingga pada akhirnya mereka pergi dengan status bebas transfer (Goretzka, Choupo-Moting), memperpanjang kontrak dengan pemotongan gaji (Gnabry), atau dijual dengan biaya transfer yang relatif kecil (Coman).

Pada Alphonso Davies, perkembangan serupa mengancam terjadi: setelah negosiasi berbulan-bulan yang diiringi pendekatan gigih dari Real Madrid, ia memperpanjang kontraknya pada Februari 2025 dengan bayaran yang sangat menguntungkan hingga 2030. Gaji pokok yang dikabarkan: 15 juta euro, yang masih bisa meningkat signifikan lewat bonus. Uang tanda tangan: 22 juta euro.

FC Bayern: Alphonso Davies terseok-seok sejak cedera ligamen krusiatnya

Tak lama setelah memperpanjang kontrak, ia mengalami robek ligamen krusiat, absen selama tiga perempat tahun, mengalami beberapa kemunduran kesehatan setelah comeback-nya, dan sampai hari ini belum kembali ke level terbaiknya. Di akhir musim lalu, Davies mengalami robek serat otot, sehingga ia hanya bermain 16 menit untuk Kanada di Piala Dunia kandang yang telah lama dinantikan dan kembali ke FC Bayern dalam kondisi belum sepenuhnya fit.

Saat rekan-rekannya menjalani tur Asia, Davies bekerja di Munchen bersama rekrutan anyar Ismael Saibari dan Jamal Musiala untuk mempersiapkan comeback-nya lagi. Pekan ini ia dijadwalkan kembali ke latihan tim dan siap bermain lagi pada Supercup melawan Borussia Dortmund pada 22 Agustus, tetapi setelah itu bangku cadangan tetap mengancamnya.

Davies berada dalam situasi yang tak biasa pada musim panas ini: untuk pertama kalinya sejak menembus tim utama pada musim treble 2019/20, ia bukan lagi bek kiri nomor satu yang tak terbantahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, saat Davies absen, posisi bek kiri lebih sering diisi pelapis fleksibel seperti Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer, atau Josip Stanisic.

Pada musim panas ini, klub asal Munchen itu merekrut Nathaniel Brown seharga 50 juta euro, pemain yang diproyeksikan menjalani persaingan yang benar-benar terbuka dengan Davies dan untuk saat ini bahkan dianggap sebagai favorit. Brown adalah titik terang pada musim lalu di tim Eintracht Frankfurt yang lemah, dan di Piala Dunia ia juga menjadi titik terang di tim DFB yang lemah.

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Brown belakangan bahkan melampaui Davies dalam keunggulan utamanya

Berbeda dengan Davies yang masih bermasalah secara fisik, Brown bisa mendapatkan ritme permainan dalam tur Asia dan meyakinkan pelatih Vincent Kompany. Terlepas dari kondisi kebugarannya yang lebih baik, Brown juga lebih mumpuni secara teknis dan punya pemahaman permainan yang lebih baik daripada Davies, yang di sisi lain lebih menonjol lewat atletisme dan kecepatannya. Pemain dengan profil kelebihan seperti Davies lebih bergantung pada kebugaran dibandingkan pemain lain, masalah kesehatan menghambat mereka secara berlebihan (dalam arti yang sesungguhnya) dan itulah yang belakangan terjadi pada Davies.

Satu statistik membuktikannya dengan sangat jelas: dalam enam musim pertamanya di FC Bayern, Davies selalu termasuk di antara pemain tercepat di Bundesliga. Kecepatan puncaknya per tahun berada di kisaran 35,97 km/jam hingga nilai absolut terbaik 36,53 km/jam pada musim 2022/23. Namun sejak comeback-nya, ia hanya mampu mencapai maksimal 35,11 km/jam. Penurunan yang drastis, dan di seluruh liga hanya menempatkannya di posisi ke-39 musim lalu. Sementara di peringkat ke-11 dengan 35,78 km/jam ada Nathaniel Brown.

Artinya, rekrutan anyar itu bukan hanya memiliki profil kelebihan yang lebih luas daripada Davies, tetapi belakangan bahkan mengalahkannya dalam keunggulan utamanya. Mungkin untuk sekaligus menempatkan fakta ini secara tidak langsung di ruang publik luas, Brown saat perkenalan resminya menyebut selain "naluri ruang" juga "kecepatan" sebagai kekuatan terbesarnya.

Musim Kecepatan puncak Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/jam 2020/21 35,97 km/jam 2021/22 36,08 km/jam 2022/23 36,53 km/jam 2023/24 36,1 km/jam 2024/25 36,24 km/jam 2025/26 35,11 km/jam

Penjualan Alphonso Davies pada musim panas ini "mustahil"

Namun secara teoretis, Davies juga bisa mendapat peluang bermain di posisi lain pada musim ini, yakni di sayap kiri, tempat ia di masa lalu rutin bermain untuk tim nasional Kanada. Luis Diaz tak tergoyahkan di sana. Namun jika ia butuh istirahat atau bahkan absen, pilihannya menjadi tipis.

Alternatif nominal yang direncanakan adalah produk akademi Arijon Ibrahimovic yang belum berpengalaman di level tertinggi. Pemain tengah seperti Musiala, Gnabry, atau Saibari juga bisa membantu. Dalam laga persahabatan melawan Jeju SK FC, Kompany menguji Bara Ndiaye di sisi kiri depan, sementara Maycon Cardozo yang baru berusia 17 tahun juga memberi kesan positif dalam pramusim. Bukan tidak mungkin Kompany juga sesekali bereksperimen dengan Davies di sana.

Secara prinsip, di FC Bayern orang-orang masih percaya, atau lebih tepatnya berharap, Davies bisa kembali ke level terbaiknya. Karena itu, penjualan pada periode transfer ini "mustahil", seperti yang ditekankan direktur olahraga Max Eberl justru saat perkenalan Brown. Terlebih, ada pula faktor-faktor nonteknis yang mendukung Davies. Dengan kepribadiannya yang positif, ia dianggap sebagai pembawa suasana. Dari sisi kebangsaan, ia penting bagi jangkauan di pasar Amerika Utara, sangat mirip dengan pentingnya Min-Jae Kim di pasar Asia. Namun pada akhirnya, yang menentukan adalah performa di lapangan.

Di usia 25 tahun, Davies berada di persimpangan jalan. Jika ia kalah dalam persaingan dengan Brown dan menjalani satu musim mengecewakan lagi, ia bisa segera mendapati dirinya berada dalam situasi seperti yang dulu dialami Gnabry, Goretzka, Coman, atau Choupo-Moting. Secara internal ia akan dianggap terlalu mahal untuk nilai olahraganya dan dengan begitu otomatis masuk kategori kandidat untuk dijual. Namun dalam kasus itu, Davies bisa dengan tenang merujuk pada kontraknya yang masih berlaku hingga 2030 dengan bayaran tinggi.