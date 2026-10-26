Situasi Youri Baas di Ajax berubah total: "Akan sangat aneh jika..."

Jordi Cruyff tampaknya tidak ingin menjual pemain pada bursa transfer musim dingin mendatang, seperti diungkapkan Mike Verweij dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. Perebutan gelar juara menjadi prioritas utama Ajax musim ini.

Dengan kembalinya Daley Blind ke skuad Ajax, Pim Sedee, misalnya, mengkhawatirkan posisi Youri Baas. Namun, menurut Verweij, Baas tidak akan hengkang pada musim dingin.

"Itu sangat bergantung pada posisi mereka saat itu," kata pengamat Ajax tersebut. "Saya pikir mereka benar-benar mengerahkan segalanya untuk meraih gelar juara. Akan sangat aneh jika mereka menjual Baas pada musim dingin ketika masih bersaing ketat memperebutkan gelar."

Musim panas lalu, Baas nyaris pindah klub. FC Porto asuhan Francesco Farioli menunjukkan minat serius, tetapi Ajax akhirnya tidak bersedia melepasnya. "Banyak hal terjadi pada musim panas," Baas sendiri juga membenarkan.

Kini, posisi Baas di lini pertahanan Ajax di bawah Míchel Sánchez tidak lagi tak tergoyahkan, meski ia telah tampil dalam 14 pertandingan musim ini. Karena itu, tampaknya sulit membayangkan ia tetap hengkang pada musim dingin ini, mengingat kepentingan Ajax di lapangan.

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Selain Blind, Baas kini memiliki pesaing lain, yakni Dies Janse. Bek berkaki dominan kiri itu dipinjamkan ke FC Groningen tahun lalu, tetapi kini ingin memperjuangkan tempatnya di Ajax.

"Saya pikir Ajax melihat potensi masa depan terbesar pada Janse," ujar Verweij. "Pada akhirnya, Anda juga harus melihat siapa yang paling bisa dijual. Janse tentu jauh lebih sesuai dengan profil pemain untuk Liga Primer Inggris. Tinggi dan kuat. Selain itu, dia juga piawai bermain sepakbola. Saya tidak tahu apakah klub Liga Primer Inggris akan segera membeli Youri Baas, meskipun kemampuan bermain sepakbolanya lebih baik."