Masa depan Trent Alexander-Arnold bersama Real Madrid menuai keraguan, di tengah terpinggirkannya ia dari sisi teknis, serta kian kokohnya posisi Fede Valverde sebagai salah satu elemen utama dalam susunan pemain, setelah ia diplot di posisi bek kanan, disusul Denzel Dumfries, sementara pemain asal Inggris itu menjadi pilihan ketiga.

Sejak 15 September lalu, Arnold hanya tampil dalam laga melawan Villarreal, yang di tengah pertandingan itu ia ditarik keluar pada menit ke-52, selain penampilan simbolisnya dalam El Clasico.

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Situasi tampaknya tidak mudah bagi mantan pemain Liverpool itu, sebab Mourinho lebih memilih mengandalkan opsi-opsi yang lebih kuat secara fisik, seperti Fede Valverde dan Dumfries, sehingga membuat penampilan Arnold hanya terbatas pada laga-laga di mana pelatih asal Portugal itu menilai timnya memiliki keunggulan besar, menurut surat kabar Spanyol "Sport".

Di antara detail yang mendukung hal itu, Arnold hanya memulai satu laga di luar markas Real Madrid, yakni saat melawan Elche.

Secara keseluruhan, pemain Inggris itu telah menjalani 7 pertandingan musim ini, dengan total hanya 344 menit, sementara Dumfries menjalani 3 pertandingan lebih banyak, dan memulai 3 pertandingan sebagai starter lebih banyak dari rekannya itu, sehingga total menit bermainnya mencapai hampir 600 menit.

Masa Depan yang Rumit

Masa depan Alexander-Arnold bersama Real Madrid tampak sangat rumit. Bek Inggris itu datang ke klub ibu kota tersebut di tengah ekspektasi yang besar, sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya di dunia.

Real Madrid membayar 10 juta euro untuk memastikan bergabungnya pemain tersebut dan keikutsertaannya bersama tim dalam Piala Dunia Antarklub, meski kontraknya dengan Liverpool baru akan berakhir beberapa hari lagi.

Namun adaptasinya dengan tim tidak mudah. Pada musim pertamanya, ia menjalani 30 pertandingan, dengan 22 di antaranya sebagai starter, dan menampilkan performa yang naik turun. Setelah hanya satu tahun, klub menyadari perlunya bertaruh besar pada Dumfries untuk mengisi posisi yang sama, di saat Fede Valverde terus membuktikan kemampuannya memberikan sumbangsih dari sisi kanan.

Pengalaman mengenakan jersey putih itu tidak seperti yang dibayangkan Arnold. Beberapa bulan sebelum kepindahannya ke Real Madrid, bek Inggris itu berbicara tentang ambisinya memenangkan Ballon d'Or, tetapi ceritanya berubah banyak, dan masa depannya bersama klub menjadi penuh keraguan.

Tampaknya baik Real maupun pemain tidak sedang memikirkan untuk mengakhiri hubungan di antara keduanya saat ini, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa minimnya menit bermain bisa mendorong, dalam jangka menengah, peninjauan ulang atas kelanjutan Arnold di ibu kota Spanyol itu, menurut surat kabar tersebut.