Situasi semakin rumit... Pelatih Nantes mengungkap rahasia di balik hilangnya Mustafa Mohamed

Dalam perkembangan terbaru yang semakin memperumit krisis yang dialami penyerang Mesir Mustafa Mohamed dengan klub Prancisnya, Nantes, pelatih kepala tim Michel Der Zakarian mengungkapkan bahwa klub telah kehilangan kontak dengan sang pemain sejak dimulainya kembali masa persiapan untuk musim baru.

Der Zakarian, dalam konferensi pers yang diadakan hari Kamis ini dan dilansir oleh surat kabar Prancis "L'Équipe", menjelang pertandingan persahabatan melawan Lorient besok lusa Sabtu, menjawab pertanyaan mengenai situasi Mustafa Mohamed: "Kami tidak tahu di mana dia berada, kami menghubunginya dan terkadang dia tidak menjawab."

Ia menambahkan: “Klub terus berkomunikasi dengannya, sedangkan saya sendiri belum menghubunginya secara pribadi… Pemain tersebut tidak mau hadir dalam sesi latihan, dan itu adalah kesalahannya, bukan kesalahan kami. Kami tidak membayarkan gajinya, itu saja. Jika dia tidak mau hadir, biarlah dia tinggal di rumah.”

Pemain internasional Mesir berusia 28 tahun itu absen dari pusat latihan Jonlière sejak latihan dilanjutkan pada 24 Juni lalu, dan tidak ikut serta dalam pertandingan persahabatan pertama yang dimenangkan Nantes dengan skor 5-0 atas tim Flory yang bermain di liga divisi ketiga.

Pelatih Nantes, yang timnya terdegradasi ke divisi kedua musim lalu, mengatakan: “Saat ini kita menyaksikan banyak kontradiksi dalam sepak bola. Dia sendiri yang memutuskan untuk melakukan ini, dan kita akan lihat apa yang terjadi saat dia kembali.”

Klub Prancis tersebut telah memutuskan untuk menjatuhkan denda kepada Mustafa Mohamed karena ketidakhadirannya dalam sesi latihan, di tengah ketidakpastian yang masih menyelimuti masa depannya.

Penyerang yang telah tampil dalam 61 pertandingan internasional dan mencetak 14 gol bersama tim nasional Mesir ini memiliki kontrak dengan Nantes yang berlaku hingga musim panas tahun depan, setelah mencetak 29 gol dalam 136 pertandingan yang dimainkannya bersama tim tersebut sejak bergabung pada tahun 2023.