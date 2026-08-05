Barcelona tidak melepaskan mimpinya untuk mendatangkan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid. Karena itulah direktur olahraga Barca, Deco, terbang ke Madrid untuk menggelar pertemuan dengan agen penyerang asal Argentina tersebut guna memberikan sentuhan akhir pada transfer yang rumit ini.

Kasus Julian Alvarez masih memicu perdebatan di internal Barcelona. Selama beberapa pekan, nama penyerang Argentina itu berada di puncak daftar prioritas klub Katalan yang berupaya memperkuat opsi-opsi lini serangnya.

Setelah bergabung dengan Atletico Madrid dari Manchester City, sang juara Piala Dunia 2022 dengan cepat mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyerang paling menonjol di Liga Spanyol, menjadikannya target utama manajemen Blaugrana.

Namun di sisi lain, sikap Atletico Madrid sangatlah tegas, dan klub asal Madrid itu tidak berniat melepaskan pemain yang dianggap sebagai pilar utama dalam proyek olahraga sang pelatih, Diego Simeone.

Meski situasinya rumit, Barcelona menolak untuk menyerah dan terus bekerja di balik layar demi menemukan solusi.

Direktur olahraga Barcelona, bersama asistennya Joao Amaral, dijadwalkan bertemu dengan Fernando Hidalgo, agen Julian Alvarez, dalam sebuah pertemuan yang sangat rahasia menurut media Katalan.

Pertemuan ini menunjukkan keinginan klub Katalan untuk tetap menjalin komunikasi dan bersiap melakukan langkah yang mungkin dilakukan jika kesempatan itu muncul.

Menurut surat kabar "Sport", pertemuan ini merupakan langkah baru dalam strategi yang telah dikembangkan manajemen Barcelona selama beberapa bulan, yang masih menganggap penyerang Argentina itu sebagai prioritas tertinggi.

Meski begitu, pertemuan di Madrid ini tidak boleh ditafsirkan sebagai indikasi kesepakatan yang sudah dekat atau transfer yang telah rampung.

Menurut surat kabar "Sport", diskusi ini terutama bertujuan untuk memungkinkan berbagai pihak memperjelas langkah-langkah selanjutnya dan menganalisis kemungkinan penuntasan sebuah proses yang diperkirakan akan sangat rumit.

Barcelona ingin mengetahui secara persis sikap pemain dan timnya, sekaligus bersiap menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi di tengah kekerasan sikap Atletico Madrid.

Manajemen klub Katalan menilai bahwa keinginan sang pemain untuk bergabung ke Camp Nou bisa menjadi keuntungan besar, tetapi mereka menyadari bahwa keinginan pribadi itu saja tidak akan cukup untuk membuka pintu negosiasi dengan klub asal Madrid yang tidak ingin kehilangan salah satu pemain andalannya.

Pertemuan ini juga bertujuan untuk memperkuat keselarasan strategis antara Barcelona dan tim Julian Alvarez. Para petinggi Blaugrana ingin menjaga hubungan erat dengan Fernando Hidalgo sebagai persiapan menghadapi setiap perubahan situasi.

Tujuannya adalah menyusun rencana yang mampu meyakinkan Atletico Madrid atau memanfaatkan setiap perkembangan yang mungkin terjadi dalam situasi tersebut selama bulan-bulan mendatang.

Presiden Barcelona Joan Laporta dan Deco menyadari bahwa jalan yang harus ditempuh masih penuh dengan rintangan, terutama karena hubungan yang rumit antara kedua klub. Namun keduanya meyakini bahwa menutup pintu secara permanen akan menjadi risiko besar. Selama kesempatan masih terbuka, Barcelona berniat terus melangkah dengan hati-hati dalam upaya menuntaskan transfer besar dengan Julian Alvarez.