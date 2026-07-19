Situasi pemberontakan semakin memperparah penderitaan Prancis setelah perpisahan yang menyakitkan

Timnas Prancis dan pelatihnya, Didier Deschamps, harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan skenario yang menyakitkan, setelah kalah 4-6 dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Surat kabar "Metro" melaporkan bahwa bintang Les Bleus, Ryan Sharqi, kembali membangkang terhadap pelatihnya, Deschamps, selama pertandingan melawan The Three Lions.

Sharqi mendapatkan penampilan starter pertamanya di Piala Dunia dari Deschamps, namun gelandang Manchester City itu tampil buruk sebelum digantikan pada babak pertama oleh Ousmane Dembélé.

Selama jeda minum di babak pertama, Deschamps terlihat memberikan instruksi tegas kepada Sharqi saat mendekat ke pinggir lapangan, namun bintang City itu membalas dengan melambaikan tangannya, membelakangi pelatih Prancis tersebut, sebelum berjalan menjauh.

Ketika ditanya mengenai perilaku Sharqi terhadapnya selama jeda minum, Deschamps mengatakan setelah pertandingan, “Saya tidak akan membalasnya hari ini.”

Ia melanjutkan, “Para pemain sangat memahami hal itu. Saya tidak akan menyalahkan siapa pun. Namun, saya selalu mengatakan kepada mereka, dan seperti yang dikatakan Kylian Mbappé, mereka membutuhkan waktu untuk memahaminya, tetapi kesalahannya ada pada saya. Seharusnya saya membuat pilihan yang berbeda sejak awal pertandingan. Anda bisa mengatakan itu, dan mungkin segalanya akan berjalan lebih baik.”

Dia menambahkan, “Semua orang dinilai berdasarkan penampilan mereka. Jelas bahwa beberapa pemain bisa saja tampil lebih baik. Saya berharap yang terbaik bagi mereka semua.”

Ryan Sharqi dan Deschamps pernah berselisih di Piala Dunia, ketika gelandang City itu tampak mengabaikan pelatihnya, setelah masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir dalam kemenangan Prancis atas Swedia di babak 32 besar.