FC Utrecht berhasil menang dramatis atas NAC Breda pada Sabtu lalu. Di Stadion Galgenwaard, pertandingan tersebut tampaknya akan berakhir imbang tanpa gol, namun di akhir babak kedua, Dani de Wit akhirnya mencetak gol penentu kemenangan 1-0. NAC bermain dengan sepuluh orang hampir sepanjang pertandingan setelah Mohamed Nassoh mendapat kartu merah. Dengan kemenangan ini, Utrecht mengambil langkah besar menuju partisipasi di babak play-off untuk memperebutkan tiket ke Conference League, sementara situasi bagi NAC di peringkat ketujuh belas tampak suram.

Di FC Utrecht, absennya Matisse Didden cukup mencolok, yang digantikan oleh Mike Eerdhuijzen. NAC Breda memilih formasi bertahan dengan lima bek dan berharap bisa menjadi ancaman melalui pemain seperti Lewis Holtby dan André Ayew. Pendekatan defensif tersebut semakin terlihat jelas setelah kartu merah untuk Nassoh.

Babak pertama mengecewakan, dengan tempo yang lambat dan hampir tidak ada peluang yang terkonversi. Utrecht memang memiliki penguasaan bola lebih banyak, tetapi hampir tidak mampu membongkar pertahanan kompak NAC. Momen terbesar datang dari VAR, yang memanggil wasit Alex Bos ke layar dan mengusir Nassoh dari lapangan dengan kartu merah. Gelandang tersebut menendang dengan kaki terentang ke pergelangan kaki Souffian El Karouani, yang berteriak kesakitan tetapi masih bisa melanjutkan permainan.

Dengan satu pemain kurang, NAC semakin mundur dan mengincar serangan balik. Namun, Utrecht gagal mengubah keunggulan mereka menjadi peluang besar. Tepat sebelum babak pertama berakhir, Alonzo Engwanda mencoba menembak dari jarak jauh, tetapi upayanya melambung di atas gawang.

Setelah jeda, Utrecht meningkatkan intensitas permainan dan peluang-peluang bermunculan dengan cepat. Artem Stepanov langsung mendapat peluang besar dan Jesper Karlsson juga nyaris mencetak gol melalui upaya spektakuler. Namun, NAC tetap bertahan dan mampu menahan serangan lawan cukup lama, berkat beberapa serangan balik yang berbahaya.

André Ayew bahkan mendapat peluang emas untuk membawa tim tamu unggul, namun upayanya digagalkan oleh kiper Vasilios Barkas. Di sisi lain, Utrecht terus menekan, dengan upaya dari antara lain Yoann Cathline dan pemain pengganti Sébastien Haller, namun bola tak kunjung mau masuk.

Ketika pertandingan tampaknya akan berakhir imbang 0-0, Utrecht akhirnya mencetak gol pada menit ke-86. Umpan silang dari Karlsson disundul oleh Dani de Wit yang berada dalam posisi bebas. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, tetapi wasit VAR Pol van Boekel membatalkan keputusan tersebut setelah pertimbangan yang panjang: gol tersebut tetap sah.

NAC masih mendapat peluang bagus untuk menyamakan kedudukan di masa injury time, tetapi sundulan Moussa Soumano melebar tipis. Tim tamu kemudian mengerahkan segala upaya dan bahkan menarik kiper Bielica ke depan. Hal itu menjadi fatal bagi NAC dalam serangan balik yang diselesaikan oleh Adrian Blake: 2-0.

Dengan kekalahan ini, tim asal Bredena tetap berada di peringkat ketujuh belas dan membutuhkan dua kemenangan dalam dua pertandingan terakhir untuk masih memiliki peluang bertahan di liga.