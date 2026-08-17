Situasi Memphis di Brasil tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat tak terduga

Memphis Depay kemungkinan besar tetap akan memperpanjang kontraknya di Corinthians, demikian dilaporkan sejumlah media Brasil termasuk UOL Brasil. Penyerang tim nasional Belanda itu akan melunak.

Pekan lalu, perpanjangan kontrak Memphis di Corinthians tampaknya sudah tinggal menunggu pengesahan, sampai ketua klub Osmar Stabile menarik diri dari kesepakatan itu pada saat-saat terakhir.

Menurut sumber yang dekat dengan jajaran direksi, alasan klub mencoret perpanjangan kontrak tersebut adalah karena hal itu akan berujung pada perlakuan yang tidak setara dibandingkan para pemain lain dalam skuad.





Memphis secara terbuka merespons situasi itu dengan sangat kecewa dan menegaskan tidak akan membiarkannya begitu saja. Sehari kemudian, ESPN melaporkan bahwa Memphis menuntut tiga puluh juta euro dari klub Brasil tersebut.

Kini kedua pihak tampaknya tetap akan mencapai kesepakatan dan sebuah deal akan dituntaskan. Itu terutama karena Memphis ternyata bersedia melunak cukup banyak.

UOL pertama-tama menulis bahwa Corinthians masih berutang kepada Memphis sebesar tujuh juta euro. Sang penyerang bersedia melepaskan bunga yang seharusnya dibayarkan klub atas jumlah tersebut.

Selain itu, Memphis disebut akan melepas klausul yang mewajibkan Corinthians untuk mengumpulkan 2,5 juta euro melalui kontrak komersial terkait kampanye iklan dan penjualan produk berlisensi.

Konsesi terbesar yang diberikan Memphis ada pada gajinya. Sebelumnya, mantan pemain PSV dan Manchester United itu telah menyepakati gaji 9 juta euro per tahun dengan klub, tetapi kini timnya mengajukan tawaran balik sebesar 7 juta euro per tahun.

Menurut sumber yang dekat dengan klub, sejak awal Stabile memang berniat menegosiasikan kesepakatan baru. UOL memperkirakan Memphis akan segera membubuhkan tanda tangannya pada kontrak baru dengan syarat-syarat tersebut di atas.