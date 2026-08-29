"Para pemain tidak akan berbicara kepada media. Keputusan ini diambil para pemain karena masalah internal klub. Pelatih, yang tidak ada kaitannya dengan hal itu, tidak akan memberikan komentar soal ini." Penjelasan itu disampaikan Athletic Club tepat sebelum konferensi pers setelah kemenangan kandang 2-0 FC Barcelona atas Bilbao pada Kamis larut malam.

"Pelatih" yang tidak seharusnya berkomentar mengenai kejadian itu adalah Edin Terzic, yang sejak musim panas ini baru menjabat di klub tradisional Basque tersebut dan baru beberapa pekan sudah dihadapkan pada sejumlah masalah.

Terzic pun berbicara soal kekalahan kedua di laga kompetitif pada pertandingan kedua musim ini, mengambil tanggung jawab atas start buruk tersebut, tetapi tetap menunjukkan optimisme, semangat juang, dan keyakinan terhadap kemampuan timnya.

Setidaknya, kekalahan 1-3 di kandang dari Sevilla pada laga pembuka memang menjadi kekecewaan besar, sementara kalah 0-2 dari tim bertabur bintang milik Hansi Flick, yang juga menjadi laga debut bagi juara dunia sekaligus rekrutan utama Rodri, mungkin masih bisa diterima.

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Bintang-bintang Bilbao memilih memboikot media

Hal yang tidak dikomentari mantan pelatih Borussia Dortmund itu adalah boikot media yang dilakukan para pemainnya. Terutama kiper tim nasional Spanyol Unai Simon, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik timnya dan seharusnya diwawancarai, menunjukkan sikap dingin kepada para jurnalis.

Latar belakangnya tidak lama kemudian terungkap. Seperti diceritakan jurnalis Nico Rodriguez dalam acara bincang-bincang sepakbola El Chringuito , suasana di internal Athletic sedang sangat tidak harmonis. Kebijakan penghematan sang presiden disebut telah membuat para pemain murka.

"Penyebabnya adalah serangkaian langkah penghematan yang diputuskan Presiden Jon Uriarte dan yang memengaruhi keseharian tim utama, tetapi juga departemen pemain muda," kata Rodriguez. "Situasi memanas pada hari ketika presiden memutuskan untuk mencabut tiket gratis bagi para pemain, yang sebelumnya bisa digunakan keluarga dan teman mereka untuk menghadiri pertandingan."

Pembicaraan antara tim dan petinggi klub berakhir tanpa hasil

Kedua pihak disebut sudah berseberangan keras. Presiden dan para pemain, ungkap jurnalis Edu Velasco, "bahkan sudah tidak saling menatap mata lagi. Ini adalah langkah populistis, karena di San Mames - dengan sedikit pengecualian - tidak ada pertandingan yang terjual habis. Ini murni akal-akalan!"

Setelah itu, disebut ada pembicaraan antara dewan pemain dan manajemen klub, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga para pemain kini memilih langkah boikot.

Dalam upaya meraih poin pertama musim ini, Bilbao dan Terzic akan mendapat kesempatan berikutnya pada Minggu malam saat bertandang ke markas Celta Vigo. Kapan, bagaimana, atau apakah perbedaan internal ini bisa diselesaikan, masih harus ditunggu.