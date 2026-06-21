Situasi Memanas di Tunisia: Para Pemain Sepak Bola Menuduh Federasi atas Pergantian Pelatih

Petualangan Tunisia di Piala Dunia sekali lagi berakhir di babak penyisihan grup. Elang Kartago, yang sudah berada dalam kesulitan besar setelah kekalahan telak 5-1 dari Swedia—yang mengakibatkan pemecatan Sabri Lamouchi sebagai pelatih—kembali menelan kekalahan telak lainnya dari Jepang, yang berhasil menang dengan skor meyakinkan 4-0.





Bahkan kedatangan Hervé Renard di tengah-tengah turnamen pun tak mampu membalikkan keadaan tim nasional yang tiba di kompetisi ini di tengah berbagai kesulitan organisasi dan teknis. Di akhir pertandingan, bek Nice Ali Abdi berbicara kepada media Tunisia, mengakui tanggung jawabnya sendiri dan menyalahkan manajemen yang, menurutnya, tidak mendukung perkembangan tim: "Kami tiba di Piala Dunia dengan para pemain yang praktis belum pernah bermain bersama sebelumnya"