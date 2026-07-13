"Situasi memanas"... Argentina memicu krisis politik dengan Inggris menjelang laga Piala Dunia

Suasana memanas antara Argentina dan Inggris, beberapa jam menjelang pertandingan antara kedua tim di semifinal Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan pada Rabu mendatang.

Menurut surat kabar "The Sun", Argentina menuntut dilakukannya pembicaraan baru untuk merebut kembali Kepulauan Falkland yang "diduduki secara ilegal" beberapa hari menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia yang menentukan tersebut, setelah para pemainnya meneriakkan yel-yel yang bermusuhan terhadap Inggris.

Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno, semakin memperkeruh persaingan sengit antara negaranya dan Inggris di Piala Dunia menjelang pertandingan semifinal mereka, dengan menerbitkan artikel yang tepat waktu yang sekali lagi menegaskan tuntutan Argentina atas Kepulauan Falkland.

Konflik yang terjadi pada tahun 1982 di Samudra Atlantik Selatan menjadi latar belakang yang sensitif bagi pertandingan Tim Tiga Singa melawan Argentina di Piala Dunia 1986, di mana Diego Maradona menggambarkan gol terkenalnya yang dicetak dengan tangan sebagai "balas dendam simbolis" atas kekalahan yang diderita negaranya selama perang yang berlangsung selama 10 minggu, yang menewaskan 649 warga Argentina dan 255 tentara Inggris.

Setelah 40 tahun berlalu, para pemain merayakan kemenangan mereka atas Swiss untuk mengamankan tempat di semifinal melawan Thomas Tuchel dan rekan-rekannya dengan meneriakkan: “Demi Kepulauan Falkland, demi Diego, demi gol terakhir Leo (Messi)”.

Cuerno melangkah lebih jauh dalam artikel opini yang diterbitkan di surat kabar “La Nación” pada hari Minggu, di mana ia mengkritik “pendudukan ilegal” Inggris atas Kepulauan Falkland hanya beberapa hari sebelum pertandingan Rabu di Atlanta.

Menteri dalam pemerintahan Javier Milei itu juga menggambarkan penduduk pulau tersebut—yang 99,8% di antaranya memilih untuk tetap menjadi bagian dari Inggris dalam referendum tahun 2013—sebagai “penduduk yang ditanamkan secara artifisial”.

Sensus tahun 2016 menunjukkan bahwa 43% penduduk kepulauan tersebut lahir di Kepulauan Falkland, dan banyak di antara mereka merupakan keturunan imigran dari Wales dan Skotlandia yang pindah ke wilayah tersebut tak lama setelah pemerintahan Inggris diberlakukan pada tahun 1833.

Cuerno melanjutkan dalam kolomnya di surat kabar tersebut: “Waktu tidak akan mengubah pendudukan ilegal menjadi kedaulatan, dan tidak akan memecah kesatuan wilayah Republik Argentina. Kami tidak akan melepaskan klaim kami, tidak akan menyerahkannya, dan tidak akan meninggalkannya. Kepulauan Falkland adalah sejarah, tanah, laut, kenangan, dan takdir. Kepulauan ini adalah janji antar generasi. Kepulauan ini adalah suara sebuah bangsa yang tahu bagaimana menunggu tanpa menyerah dan tahu bagaimana berjuang tanpa menyerah.”

Cuerno menuntut pembatalan baik referendum sebelumnya maupun referendum-referendum di masa depan mengenai kedaulatan kepulauan tersebut, sambil menambahkan bahwa tidak ada pemungutan suara yang “diselenggarakan secara sepihak oleh Kerajaan Inggris” yang dapat memiliki kekuatan hukum.