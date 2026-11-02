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Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty
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Situasi memalukan bagi bintang Real Madrid: aktris dunia terkenal menolak undangan khusus dari Vinicius

AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League
Valencia vs Real Madrid
Valencia
LaLiga
Vinicius Junior
Yunani
Spanyol
Brasil

Sebuah laporan media, hari Senin ini, mengungkap bahwa pemain Brasil Vinicius Junior, bintang Real Madrid, mengalami situasi yang memalukan.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa saat menunggu untuk kembali ke La Liga Spanyol akibat sanksi larangan bermain selama empat laga, dilaporkan Vinicius Junior mencoba mendekati Sadie Sink, aktris yang dikenal lewat perannya dalam serial Stranger Things.

 Menurut berbagai laporan yang beredar di media sosial dan di media Inggris, penyerang Real Madrid itu menghubunginya melalui Instagram untuk mengundangnya menyaksikan sebuah pertandingan di Stadion Santiago Bernabeu dari tribun VIP, tetapi ia menolaknya.

 Namun, sementara "Vini" tersibukkan dengan penolakan yang diklaim tersebut, Yan Diomande memanfaatkan ketidakhadirannya untuk menjadi sorotan utama berita: sang winger mencetak empat gol dan memberikan empat assist hanya dalam tujuh pertandingan, suatu hal yang cukup untuk meyakinkan semua orang.

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