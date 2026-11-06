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David Raum bukan hanya sudah lama kehilangan tempatnya sebagai pemain inti timnas Jerman. Di bawah Jürgen Klopp, untuk sementara ia bahkan tidak lagi dipanggil bergabung. Kabarnya, posisi sang kapten di RB Leipzig juga tengah dipertimbangkan.

Saat Jerman mengalami kegagalan di Piala Dunia 2022, ia merupakan pemain inti yang tak tergantikan. Di Euro 2024 yang digelar di kandang sendiri, David Raum merebut kembali tempatnya sebagai pemain inti untuk fase gugur dari Maximilian Mittelstädt. Selama kualifikasi Piala Dunia, ia menjadi pilihan utama Julian Nagelsmann, sebelum Nathaniel Brown akhirnya menggantikannya sebagai pilihan utama di sisi kiri pada putaran final.

Kemunduran Raum secara perlahan di timnas Jerman kini berlanjut di bawah penerus Nagelsmann, Jürgen Klopp. Pelatih baru timnas Jerman itu tidak memasukkannya ke dalam skuadnya yang telah dipangkas menjadi 24 pemain untuk laga Nations League mendatang melawan Serbia dan Belanda pada pertengahan November. Tampaknya ada alasan tertentu di balik keputusan itu.

Menurut laporan Bild, Klopp mengkritik kinerja bertahan Raum dalam percakapan telepon ketika menjelaskan alasan ia tidak dipanggil. Karena itu, Brown dan Mittelstädt sama-sama lebih dipilih ketimbang pemain berusia 28 tahun tersebut. Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun, Raum tidak masuk skuad timnas semata-mata karena alasan performa. Pada Oktober 2024, ia harus absen akibat cedera pergelangan kaki yang berkepanjangan.

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Akankah David Raum meninggalkan RB Leipzig pada musim dingin?

Namun, bukan hanya di bawah Klopp Raum kini dianggap bisa dikesampingkan. Anehnya, hal yang sama tampaknya berlaku di RB Leipzig, tempat ia menjadi kapten dan masih merupakan pemain inti yang tak tergantikan. Hanya dalam kemenangan 4-0 atas SV Elversberg Raum tidak masuk susunan pemain awal dan justru menghabiskan 90 menit di bangku cadangan. Namun, belakangan ia tampil mengecewakan dalam kekalahan telak 1-6 dari Bayern Munich, ketika Michael Olise tanpa ampun mengekspos kelemahan Raum dalam hal kecepatan dan pertahanan.

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Di internal klub, menurut klaim Bild, performa Raum memang dipandang secara kritis. Kontraknya akan habis pada musim panas mendatang. Karena itu, RB bahkan bersedia melepas kaptennya pada musim dingin jika menerima tawaran yang sesuai di kisaran belasan juta.

Pengamat dari Bologna FC disebut hadir untuk memantau Raum saat Leipzig kalah tipis 2-3 dari Manchester City di Liga Champions pada pertengahan pekan. Namun, kepindahan ke klub yang saat ini menempati peringkat kesembilan Serie A dan juga tidak berpartisipasi dalam kompetisi internasional apa pun itu kemungkinan tidak akan menjadi pilihan bagi Raum.

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Sebaliknya, spesialis bola mati itu disebut mempertimbangkan kepindahan ke Liga Primer atau ke klub papan atas yang berpeluang meraih gelar.

Terkait kemungkinan pembicaraan kontrak dengan RB Leipzig, Raum baru-baru ini mengungkapkan bahwa kedua pihak sempat lama tidak berkomunikasi. Menurut penuturannya kepada Sky, komunikasi baru "sedikit mulai berjalan" pada Oktober. Namun, ia menegaskan bahwa belum ada "pembicaraan intensif", sekaligus membuka peluang untuk segera berganti klub.

Getty

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Akankah Hansi Flick membawa David Raum ke Barcelona?

"Saya tidak tahu berapa banyak kontrak lagi yang akan datang. Sebenarnya saya merasa cukup baik. Saya masih ingin bermain beberapa tahun lagi, meski sekarang usia saya mendekati 30 tahun. (…) Dan tentu saja, saya juga berada pada usia ketika orang memperhatikan segala hal," jelasnya. "Tentu saja saya juga melibatkan istri saya dalam pembicaraan: ke mana kami bisa pergi atau apakah kami tetap di sini?"

Baru-baru ini, Sport mengaitkan Raum dengan Barcelona karena kekosongan tertentu di sisi kiri bisa muncul di klub asal Katalunya itu pada musim panas mendatang, atau bahkan pada musim dingin. Pasalnya, di bawah Hansi Flick, Alejandro Balde kini hanya menjadi pilihan ketiga di posisi bek kiri, di belakang Joao Cancelo dan Xavi Espart. Karena itu, pemain berusia 22 tahun tersebut ingin pindah pada akhir tahun ini.

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Raum pertama kali menjadi pemain timnas dan pemain inti Jerman di bawah Flick. Selain itu, jika bergabung secara gratis pada musim panas, ia akan sesuai dengan pola transfer klub asal Katalunya yang tengah mengalami kesulitan finansial tersebut. Hal yang sama berlaku untuk Juventus yang juga cukup kekurangan dana dan, menurut Gazzetta dello Sport, mulai menunjukkan ketertarikan kepada Raum. Pada akhir September, disebutkan pula bahwa Si Nyonya Tua memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang-orang di sekitar sang pemain.

Jadi, di tengah semua perkembangan negatif ini, Raum tampaknya masih memiliki pilihan-pilihan menarik. Kembali ke timnas tentu juga bukan hal yang mustahil. Klopp pun menegaskan hal itu ketika mengumumkan skuadnya. Selain Raum, sejumlah nama ternama lain seperti Karim Adeyemi dan Nick Woltemade juga tidak dipanggil. "Astaga, kami tentu gila kalau menutup pintu bagi siapa pun," kata pelatih timnas Jerman itu mengenai para pemain yang untuk sementara dicoret.

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Jerman, skuad timnas Jerman pilihan Jürgen Klopp: Siapa saja yang dipanggil?