Barcelona menerima pukulan berat sebelum menghadapi Paris Saint-Germain, setelah dipastikan Jules Kounde dan Eric Garcia tidak ikut dalam perjalanan tim ke ibu kota Prancis, sebagai persiapan menghadapi laga yang dinantikan antara kedua tim dalam ajang Liga Champions, di tengah lini belakang yang menderita beberapa absennya pemain penting.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa Hansi Flick, pelatih Barcelona, tidak akan bisa mengandalkan kedua pemain tersebut saat menghadapi tim Paris yang diarsiteki Luis Enrique, karena Kounde mengalami keseleo pada lutut, sementara Eric Garcia mengalami cedera yang akan membuatnya absen dari lapangan sekitar satu bulan.

Nama Kounde sebelumnya muncul dalam daftar awal tim yang akan bertolak ke Paris, sebelum dipastikan bahwa dia tidak mampu tampil dalam laga tersebut, sehingga cederanya menambah daftar absen bersama Eric Garcia, selain berlanjutnya absennya Andreas Christensen dan Ronny, yang membuat tugas Flick semakin sulit dalam mengelola opsi-opsi pertahanan yang tersedia.

Barcelona bertolak ke Paris di tengah krisis pertahanan

Barcelona dijadwalkan bertolak ke Paris pada Senin pagi, dan akan menjalani sesi latihan pada sore hari, sebagai persiapan menghadapi laga yang menjadi ujian penting bagi tim Catalunya itu di Liga Champions.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Hal ini terjadi setelah delegasi Barcelona mengalami kesulitan dalam perjalanan pulang dari Sevilla, akibat badai yang menyebabkan keterlambatan kedatangan tim, sehingga memangkas waktu yang tersedia bagi para pemain untuk memulihkan diri dan bersiap menghadapi laga Eropa.

Hamza masuk daftar Barcelona

Daftar Barcelona juga menampilkan kehadiran striker Mesir Hamza, yang tampil bersama tim cadangan pada hari Sabtu, setelah tim kepelatihan memutuskan memberinya kesempatan bermain di tengah terbatasnya penampilannya bersama tim utama.

Hamza memulai pertandingan bersama tim cadangan menghadapi Utebo, dan berhasil mencetak gol pertama, sehingga mendapatkan kesempatan baru dalam perhitungan tim kepelatihan sebelum laga Eropa.

Daftar pemain Barcelona untuk menghadapi Paris

Penjaga gawang: Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic

Pertahanan: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart, Campos

Tengah: Brian Farinas, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri

Serangan: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon