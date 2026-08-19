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Situasi Hamza Abdelkarim: Dua pemain Maroko dalam susunan pemain yang diprediksi untuk laga Al Ahly vs Barcelona

Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Elche vs Barcelona
Elche
LaLiga
H. Abdelkarim
M. Bakrar
S. Benjdida
A. Bencharki
E. Ashour
Raphinha
L. Yamal
Spanyol
Mesir
Aljazair
Maroko
Brasil

Pertandingan perayaan dengan nuansa kompetitif

Para pencinta sepakbola menantikan laga yang dinanti-nantikan antara Al Ahly dan Barcelona, malam ini Rabu, dalam turnamen Piala Joan Gamper, di tengah perhatian khusus terhadap posisi penyerang Mesir Hamza Abdelkarim, yang akan menghadapi klub lamanya dalam penampilan perdananya di hadapan para pendukung Barcelona di Stadion Camp Nou.

Surat kabar "Sport" Catalunya mengungkap susunan pemain yang diperkirakan untuk kedua tim, di mana Hamza Abdelkarim tidak masuk dalam susunan pemain utama Barca, dan namanya muncul di bangku cadangan.

Hal ini terjadi meski penyerang Mesir tersebut tampil gemilang selama masa persiapan, setelah mencetak 3 gol, sehingga menjadikannya pencetak gol terbanyak Barcelona selama pramusim, di tengah absennya penyerang murni tradisional dari perhitungan pelatih Hansi Flick sejauh ini.

"Sport" menilai bahwa Flick masih mencari solusi paling tepat untuk mengisi posisi penyerang "9" sebelum menghadapi Elche pada pekan pertama Liga Spanyol, setelah ia menurunkan Raphinha di posisi tersebut dalam laga uji coba terakhir melawan Basel.

Sementara itu, surat kabar Spanyol tersebut memperkirakan dua pemain Maroko Achraf Bencharki dan Sofiane Bendebka akan memimpin lini serang Al Ahly, di samping pemain Aljazair Mohamed Bekkar, dan pemain Mesir Emam Ashour akan duduk di bangku cadangan.

Club Friendlies
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Perkiraan Susunan Pemain Barcelona untuk Laga Melawan Al Ahly

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini pertahanan: Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, Alejandro Balde.

Lini tengah: Marc Bernal, Espart, Fermin Lopez.

Lini serang: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

Sementara yang duduk di bangku cadangan Barcelona adalah Szczesny, Kounde, Cortes, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ibrima, Gordon, Bessie, dan Hamza Abdelkarim.

Perkiraan Susunan Pemain Al Ahly untuk Laga Melawan Barcelona

Penjaga gawang: Mostafa Shobier.

Lini pertahanan: Koka, Hadi Riad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany.

Lini tengah: Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud.

Lini serang: Mohamed Bekkar, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.

Hamza Abdelkarim Menghadapi Klub Lamanya

Laga ini memiliki arti khusus bagi Hamza Abdelkarim, yang akan menghadapi Al Ahly untuk pertama kalinya sejak kepindahannya ke Barcelona, setelah ia tumbuh besar di dalam barisan klub berjuluk Al Ahmar (Si Merah) tersebut sebelum menjalani petualangannya di sepakbola Eropa.

Menurut "Sport", penyerang Mesir tersebut berupaya memanfaatkan peluang yang terbuka di depannya karena belum adanya penyerang murni utama dalam skuad Barcelona sejauh ini, hal yang mungkin memberinya peran selama pertandingan, meski ia tidak masuk dalam perkiraan susunan pemain utama.

Laga Al Ahly melawan Barcelona akan digelar pukul 21.00 waktu Kairo di Stadion Spotify Camp Nou, dalam turnamen Piala Joan Gamper.

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