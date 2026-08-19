Para pecinta sepakbola menantikan laga yang dinanti antara Al Ahly dan Barcelona, malam ini Rabu, dalam turnamen Piala Joan Gamper, di tengah perhatian khusus terhadap situasi penyerang Mesir Hamza Abdel Karim, yang akan menghadapi klub lamanya dalam penampilan perdananya di hadapan pendukung Barcelona di Stadion Camp Nou.

Surat kabar Catalan "Sport" mengungkap susunan pemain yang diperkirakan untuk kedua tim, di mana Hamza Abdel Karim tidak hadir dalam susunan inti Barca, dan namanya muncul di bangku cadangan.

Hal ini terjadi meski penyerang Mesir itu tampil gemilang selama masa persiapan, setelah mencetak 3 gol, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak Barcelona selama persiapan, di tengah absennya penyerang tulen tradisional dari perhitungan pelatih Hansi Flick hingga saat ini.

"Sport" menilai bahwa Flick masih mencari solusi paling tepat untuk mengisi posisi penyerang "9" sebelum menghadapi Elche pada pekan pertama Liga Spanyol, setelah menempatkan Raphinha di posisi tersebut dalam laga uji coba terakhir melawan Basel.

Sementara itu, surat kabar Spanyol tersebut memperkirakan bahwa dua pemain Maroko, Achraf Bencharki dan Soufiane Ben Jedidah, akan memimpin lini serang Al Ahly, bersama pemain Aljazair Mansef Bakrar, dan pemain Mesir Emam Ashour akan duduk di bangku cadangan.

Perkiraan susunan pemain Barcelona untuk laga melawan Al Ahly

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini belakang: Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, Alejandro Balde.

Lini tengah: Marc Bernal, Espart, Fermin Lopez.

Lini serang: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

Duduk di bangku cadangan Barcelona adalah Szczesny, Kounde, Cortes, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ibrima, Jordan, Bardghji, dan Hamza Abdel Karim.

Perkiraan susunan pemain Al Ahly untuk laga melawan Barcelona

Penjaga gawang: Mostafa Shobeir.

Lini belakang: Koka, Hadi Riad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany.

Lini tengah: Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud.

Lini serang: Mansef Bakrar, Soufiane Ben Jedidah, Achraf Bencharki.

Bangku cadangan Al Ahly berisi: Mohamed El Shenawy, Emam Ashour, Reda, Hamza Abdel Karim, Ahmed, Salah, Zizo, dan Afsha.

Hamza Abdel Karim menghadapi klub lamanya

Laga ini memiliki arti khusus bagi Hamza Abdel Karim, yang akan menghadapi Al Ahly untuk pertama kalinya sejak kepindahannya ke Barcelona, setelah ia dibesarkan di dalam barisan klub berjuluk Si Merah itu sebelum menjalani petualangannya di sepakbola Eropa.

Menurut "Sport", penyerang Mesir itu berusaha memanfaatkan peluang yang tersedia di hadapannya karena belum adanya penyerang tulen inti dalam skuad Barcelona hingga saat ini, yang bisa memberinya peran selama pertandingan, meski tidak masuk dalam perkiraan susunan pemain inti.

Laga Al Ahly melawan Barcelona akan digelar pada pukul 21.00 waktu Kairo di Stadion Spotify Camp Nou, dalam ajang turnamen Piala Joan Gamper.