Musim lalu, situasinya masih sederhana: Dayot Upamecano dan Jonathan Tah bermain sebagai bek tengah FC Bayern Munich. Jika salah satu dari keduanya tidak tersedia, Min-jae Kim dan Hiroki Ito menjadi alternatif bagi pelatih Vincent Kompany. Dalam situasi seperti ini, orang kerap membicarakan "hierarki" atau "urutan pilihan" di dalam tim. "Orang-orang senang membuat daftar peringkat seperti itu," kata Kompany pada musim panas lalu. Dari ucapannya, terlihat bahwa ia tidak terlalu menyukainya.

Namun, angka-angka menunjukkan bahwa susunan bek tengah Bayern kala itu cukup jelas: Tah tampil dalam 49 pertandingan resmi pada musim 2025/26, Upamecano 42 pertandingan, sementara Kim hanya mendapat total 91 menit bermain di Bundesliga hingga akhir Oktober. Peran Ito bahkan lebih kecil. Namun, situasi di Bayern kini berubah dan persaingan jauh lebih terbuka. Penyebabnya hanya satu pemain: Setelah tampil kuat selama pramusim, Min-jae Kim berkembang menjadi alternatif yang nyata dan mengambil jatah bermain Jonathan Tah dalam pertandingan-pertandingan penting.

Bek asal Korea Selatan itu dipercaya menjadi starter bersama Dayot Upamecano di jantung pertahanan, baik pada laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart (5-1), duel papan atas melawan RB Leipzig (6-1) akhir pekan lalu, maupun pertandingan Liga Champions yang sangat dinantikan melawan Arsenal pada Rabu (2-2). Kompany tampaknya telah memperkirakan perkembangan ini lebih awal daripada Kim sendiri.

"Saya belum pernah mengalami periode panjang tanpa bermain, jadi awalnya agak sulit," ujar bek tersebut kepada media Korea Footballist pada April, saat mengenang musim 2025/26 ketika ia jarang mendapat kesempatan bermain. "Saya selalu berpikir bahwa terus bermain adalah solusinya, tetapi sekarang saya puas dengan situasi saya sebagai penantang," tambahnya. Tak ada pernyataan menantang, tak ada ucapan besar. Justru sebaliknya.

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Mengapa FC Bayern Munich bisa saja melepas Min-jae Kim?

Pernyataan itu turut membuat Kim ramai disebut sebagai kandidat transfer Bayern pada musim panas. Logika yang dikemukakan saat itu adalah: Nilai pasar pemain yang didatangkan Bayern pada 2023 dengan biaya 50 juta euro tidak boleh rusak karena terlalu lama duduk di bangku cadangan. Jika ada klub yang berminat kepada Kim, peran pelapis di posisi bek tengah bisa diisi pemain yang lebih muda daripada bek Korea Selatan berusia 29 tahun itu. Pemain tersebut kemudian bisa belajar dari Upamecano dan Tah.

Misalnya, sempat muncul spekulasi mengenai perekrutan Yann Aurel Bisseck karena ia juga bisa membantu di sisi kanan jika diperlukan. Nama Luka Vuskovic pun berulang kali mencuat di Säbener Straße hingga direktur olahraga Max Eberl harus menanggapinya ("Kami ini bukan mesin pencetak uang!").

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Namun, potensi kepindahan Kim tidak terwujud dan kini semua rumor tersebut terdengar cukup absurd. Kim bekerja keras selama pramusim dan membuat para petinggi Bayern terkesan. "Min-jae sudah jauh lebih stabil musim lalu dan sekarang ia melanjutkannya," kata Eberl pada Agustus. "Sekarang kami punya tiga bek tengah, ketiganya kelas dunia," ujarnya. Kompany juga memuji pemain yang sebelumnya menjadi pelapisnya itu: "Saya ingin memuji Min-jae: Apa pun situasinya, ia menunjukkan kemampuannya di lapangan dan tidak banyak bicara di luar lapangan. Ia memberikan segalanya dalam latihan, ia memberikan segalanya di lapangan," kata pelatih asal Belgia itu dengan puas.

Bagaimana situasi terkini di posisi bek tengah Bayern?

Pendekatan itu bukan hanya membuat Kompany terkesan, tetapi juga meyakinkannya untuk memainkan Kim jauh lebih sering dibandingkan musim sebelumnya. Kini, hanya Upamecano yang benar-benar tak tergantikan baginya, sementara Tah dan Kim bergantian mengisi posisi bek tengah kedua. Karena itu, cukup mengejutkan bahwa rumor transfer mengenai pemain Korea tersebut kembali muncul: Mula-mula dilaporkan bahwa juara Inggris Arsenal tertarik kepadanya, lalu Milan juga disebut-sebut.

Sulit membayangkan FC Bayern bersedia terlibat dalam rencana transfer Kim, yang masih terikat kontrak di Munich hingga 2028, ketika Kompany kini rutin memainkannya. Kim sendiri kemungkinan juga tidak tertarik meninggalkan Bayern. Menurut pengakuannya, ia sudah puas dengan status sebagai penantang di belakang Upamecano dan Tah. Kini, ia bahkan bukan lagi sekadar penantang.