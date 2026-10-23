Musim lalu, situasinya masih sederhana: Dayot Upamecano dan Jonathan Tah bermain sebagai bek tengah Bayern München. Jika salah satu dari keduanya tidak tersedia, Min-jae Kim dan Hiroki Ito menjadi alternatif bagi pelatih Vincent Kompany. Dalam situasi seperti itu, orang biasanya berbicara tentang "hierarki" atau "urutan pilihan" di dalam tim. "Orang-orang suka membuat daftar peringkat seperti itu," kata Kompany pada musim panas lalu. Saat itu, terlihat jelas bahwa ia tidak terlalu menyukainya.

Namun, angka-angka menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas di lini pertahanan Bayern: Tah tampil dalam 49 pertandingan resmi pada musim 2025/26, sementara Upamecano 42 kali. Hingga akhir Oktober, Kim hanya bermain selama total 91 menit di Bundesliga. Peran Ito bahkan lebih kecil. Namun, situasi di Bayern kini berubah dan persaingan jauh lebih terbuka. Penyebabnya hanya satu pemain: Min-jae Kim berkembang menjadi alternatif yang benar-benar bisa diandalkan setelah menjalani persiapan musim yang kuat, dan mengambil jatah bermain Jonathan Tah dalam pertandingan-pertandingan penting.

Bek asal Korea Selatan itu menjadi starter bersama Dayot Upamecano di jantung pertahanan saat laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart (5-1), duel papan atas menghadapi RB Leipzig (6-1) akhir pekan lalu, serta pertandingan Liga Champions yang sangat dinantikan melawan Arsenal pada Rabu (2-2). Perkembangan ini tampaknya sudah diperkirakan Kompany, bahkan sebelum Kim sendiri menyadarinya.

"Saya belum pernah mengalami periode panjang tanpa bermain, jadi pada awalnya situasinya agak sulit," kata sang bek kepada portal Korea Footballist pada April, saat mengenang musim 2025/26 ketika ia jarang mendapat kesempatan bermain. "Saya selalu berpikir bahwa terus bermain adalah solusinya, tetapi sekarang saya puas dengan situasi saya sebagai penantang," tambahnya. Bukan pernyataan menantang atau sesumbar, melainkan justru sebaliknya.

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Mengapa Bayern München bisa saja melepas Min-jae Kim?

Pernyataan itu turut membuat Kim ramai disebut sebagai kandidat transfer Bayern pada musim panas. Logika yang muncul saat itu: Nilai pasar pemain yang didatangkan Bayern pada 2023 dengan biaya 50 juta euro tidak boleh dibiarkan merosot karena terlalu lama duduk di bangku cadangan. Jika ada klub yang berminat kepada Kim, peran pelapis di posisi bek tengah bisa diisi pemain yang lebih muda daripada bek Korea Selatan berusia 29 tahun itu, yang kemudian dapat belajar dari Upamecano dan Tah.

Nama Yann Aurel Bisseck, misalnya, sempat dikaitkan dengan Bayern karena ia juga bisa membantu di sisi kanan jika diperlukan. Nama Luka Vuskovic pun beberapa kali beredar di Säbener Straße hingga direktur olahraga Max Eberl harus menanggapinya ("Kami bukan mesin pencetak uang!").

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Namun, kemungkinan transfer Kim tidak terwujud dan kini semua rumor itu terdengar cukup absurd. Pasalnya, Kim bekerja keras selama persiapan musim dan membuat para petinggi Bayern terkesan. "Min-jae sudah jauh lebih stabil musim lalu dan sekarang ia melanjutkannya," kata Eberl pada Agustus. "Sekarang ada tiga bek tengah, ketiganya berkelas dunia," ujarnya. Kompany juga memuji pemain yang sebelumnya menjadi pelapisnya itu: "Saya ingin memuji Min-jae: Apa pun situasinya, ia menunjukkan kemampuannya di lapangan dan tidak banyak bicara di luar lapangan. Ia memberikan segalanya dalam latihan, ia memberikan segalanya di lapangan," kata pelatih asal Belgia itu dengan puas.

Bagaimana situasi terkini di posisi bek tengah Bayern?

Pendekatan itu bukan hanya membuat Kompany terkesan, tetapi juga meyakinkannya untuk memainkan Kim jauh lebih sering daripada musim sebelumnya. Kini, hanya Upamecano yang benar-benar tak tergantikan baginya, sementara Tah dan Kim berbagi peran sebagai bek tengah kedua. Mengingat situasi tersebut, cukup mengejutkan bahwa rumor transfer mengenai pemain Korea itu kembali muncul: Mula-mula, juara Inggris Arsenal dikabarkan tertarik kepadanya, kemudian Milan juga disebut-sebut.

Sulit membayangkan Bayern bersedia terlibat dalam kesepakatan transfer Kim, yang kontraknya di München masih berlaku hingga 2028, ketika Kompany kini rutin memainkannya. Kim sendiri kemungkinan juga tidak tertarik meninggalkan Bayern. Lagi pula, menurut pengakuannya, ia sudah puas dengan status sebagai penantang di belakang Upamecano dan Tah. Kini, ia bukan lagi sekadar penantang.