Situasi berat: penderitaan bintang Barcelona kian bertambah di Camp Nou

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengirimkan pesan baru kepada Alejandro Balde, saat menjamu Athletic Bilbao, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Blaugrana 2-0 di La Liga.

Setelah Flick berbicara dalam konferensi pers dan menekan Balde agar menampilkan 100% dari kemampuannya, sang pelatih menyampaikan pesan lain dari bangku cadangan melalui keputusan-keputusannya di hadapan tim asal Basque tersebut.

Xavi Espart memulai laga melawan Bilbao sebagai starter, dan ketika Flick melakukan pergantian di sisi kiri, ia memilih Joao Cancelo.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Balde, yang sudah mulai melakukan pemanasan, kembali ke bangku cadangan dan tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya, sebagaimana yang mungkin dilakukan oleh pemain profesional mana pun, karena tidak bisa tampil dalam pertandingan.

Balde menyadari bahwa tugasnya berat, dan bukan hanya karena Hansi Flick telah memberitahunya, tetapi karena pelatih asal Jerman itu memang bertindak sesuai pendekatan tersebut. Oleh sebab itu, sang pemain berada dalam situasi sulit, dan hingga kini, ia memilih untuk terus berjuang agar tetap bertahan di Barcelona.

Flick akan senang melihat versi yang lebih baik dari Balde, yang masih memiliki potensi besar di usia 22 tahun.

Balde beralih dari seorang pemain inti menjadi pemain cadangan, dan posisinya semakin terpukul dalam beberapa hari terakhir akibat munculnya Xavi Espart secara kuat, setelah ia kini menyandang nomor punggung bersama tim utama dan bermain sebagai bek kiri yang lebih menyerang, di samping perekrutan Joao Cancelo.

Balde bisa menerima tantangan ini, atau memikirkan ulang dan mempelajari kembali tawaran-tawaran di bursa transfer. Pada tahap ini, dengan mendekatnya tanggal 1 September, sulit untuk menemukan tujuan yang baik, meskipun Manchester United bisa saja membuka pintunya untuknya kapan pun, sebagaimana beredar dalam beberapa jam terakhir kabar mengenai ketertarikan Milan padanya.

Nilai bek tersebut mencapai sekitar 40 juta euro, di mana Barcelona menilai bahwa kepergiannya, jika terjadi, harus mendatangkan jumlah yang signifikan bagi kas klub. Ada pula opsi lain di hadapan Balde, yaitu menunggu hingga bursa transfer musim dingin, dan jika ia terus menjalani peran sekundernya saat ini, ia mulai memikirkan untuk pergi.

Balde terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2028, dan kontraknya memuat klausul pemutusan senilai satu miliar euro. Di antara opsi alternatif lainnya adalah peminjaman, serupa dengan kesepakatan yang terjadi antara Araujo dan Liverpool, tetapi skenario ini belum menjadi pilihan untuk saat ini.

Keputusan pada akhirnya tetap berada di tangan Balde sendiri, apakah bertahan dan berjuang untuk mendapatkan tempat di susunan pemain, atau mencari opsi yang menjamin baginya peran utama di klub lain.

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