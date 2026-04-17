Situasi benar-benar kacau di KKD: Derby Brabant dihentikan akibat aksi di luar stadion

Pertandingan antara TOP Oss dan FC Den Bosch dihentikan pada Jumat malam setelah 71 menit berlangsung. Para pendukung Den Bosch melemparkan kembang api ke lapangan dari luar stadion dalam laga Derby Brabant tersebut.

Den Bosch sudah unggul sejak awal pertandingan. Kevin Monzialo tidak menyia-nyiakan peluang dari titik penalti. Stan Maas menggandakan keunggulan tak lama setelah babak kedua dimulai.

Di babak kedua, Oss bangkit kembali. Mauresmo Hinoke dan Mart Remans membalikkan keadaan dalam waktu kurang dari 15 menit: 2-2.

Beberapa saat kemudian, situasi menjadi kacau. Kembang api biru dilemparkan dari luar stadion ke lapangan, sehingga wasit memutuskan untuk menghentikan pertandingan. Semua pemain diarahkan masuk ke dalam.

Rekaman video menunjukkan bagaimana para pendukung Oss kemudian berlari ke arah pagar tempat benda tersebut dilemparkan. Mereka tampaknya ingin menuntut pertanggungjawaban.



