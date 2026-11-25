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Pemain Maroko yang juga bintang klub Belanda Ajax, Sofyan Amrabat, menyampaikan pandangannya soal putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang memberikan gelar Piala Afrika 2025 kepada Senegal.

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Ditanya mengenai keputusan yang mengejutkan Maroko tersebut, Sofyan Amrabat berbicara dengan nada optimistis. "Sejujurnya, sudah hampir satu tahun berlalu. Ini situasi yang aneh dan tidak biasa. Semua orang sudah melihat apa yang terjadi di final," ujarnya.

Ia melanjutkan, seperti dilansir Foot Mercato: "Awalnya tidak menang, lalu akhirnya menang, kemudian kalah lagi... Ya, ini situasi yang aneh."

Gelandang Ajax itu kemudian menambahkan: "Saya sebenarnya sudah merasakannya pada kesempatan sebelumnya, ketika kami akhirnya menang. Ini situasi yang sangat aneh. Ketika Anda memenangi final, Anda ingin merayakannya bersama para suporter. Kami tidak bisa melakukannya. Semuanya terasa berbeda dan sangat aneh. Mereka sudah mengambil keputusan. Sayangnya bagi kami, kami harus terus melangkah, dan saya berharap di masa depan kami bisa memenangi gelar ini di atas lapangan."

Di luar kekecewaan dari sisi olahraga, pemain internasional Maroko itu menyatakan penyesalan mendalam atas dampak kasus berlarut-larut ini terhadap citra sepak bola Afrika, yang justru mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

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"Tidak, ini sama sekali tidak dapat diterima. Setelah satu tahun, kita masih memperdebatkan siapa yang berhak atas trofi ini, dan itu jelas sebuah ketidakadilan. Hal ini membayangi sebuah turnamen yang secara keseluruhan berlangsung luar biasa. Ini benar-benar memalukan, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami harus terus melangkah dan berusaha menang lagi," kata Amrabat.

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Demikian Sofyan Amrabat menutup pernyataannya. Kini ia berharap dapat melewati cobaan ini dan meraih gelar bersama Maroko di masa mendatang.

CAS Berikan Gelar Juara Benua kepada Senegal

Dalam perubahan dramatis yang mengakhiri salah satu krisis paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Afrika, Pengadilan Arbitrase Olahraga mengeluarkan putusan yang membatalkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) terkait final Piala Afrika 2025. Putusan itu mengembalikan gelar kepada Senegal, yang memenangi laga melawan Maroko di lapangan dengan skor 1-0 setelah babak perpanjangan waktu, sekaligus mengakhiri sengketa hukum yang berlangsung selama beberapa bulan.

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Pengadilan Arbitrase Olahraga mengumumkan pada Selasa kemarin pembatalan keputusan Komite Banding CAF, yang sebelumnya menyatakan timnas Senegal mundur dari laga final dan memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko pada 17 Maret lalu.

Berdasarkan putusan baru tersebut, Senegal kembali mendapatkan gelar yang mereka rebut di lapangan Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, setelah pertandingan yang diwarnai berbagai kejadian luar biasa di dalam maupun di luar lapangan.

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Rincian Krisis Final Piala Afrika 2025

Krisis ini bermula pada menit-menit akhir waktu normal pertandingan, ketika skor masih imbang 0-0. Wasit kemudian memberikan penalti kepada Maroko, keputusan yang memicu kemarahan para pemain Senegal dan pelatih mereka, Pape Thiaw.

Sejumlah pemain Senegal meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti sebagai bentuk protes, sehingga pertandingan terhenti sekitar 10 menit, sebelum Sadio Mane turun tangan membujuk rekan-rekannya dan sang pelatih untuk kembali dan melanjutkan laga.

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Setelah pertandingan dilanjutkan, Maroko mendapat peluang emas untuk memastikan gelar, tetapi Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka, dan bola dengan mudah ditangkap kiper Edouard Mendy.

Pertandingan pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu, di mana Pape Gueye berhasil mencetak gol kemenangan bagi Senegal. Gol itu memberikan gelar kedua dalam sejarah bagi timnas negaranya, di tengah keterkejutan suporter Maroko yang menantikan tim kesayangan mereka juara di kandang sendiri.

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Dua bulan setelah pertandingan, Komite Banding CAF mengambil keputusan yang menyatakan Senegal mundur dan memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko, berdasarkan Pasal 84 regulasi turnamen.