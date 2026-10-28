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Harry Kane resmi menjadi pemain terbaik di dunia setelah meraih Ballon d’Or, tetapi koleksi trofinya mungkin segera bertambah dengan penghargaan yang lebih bergengsi lagi. Kapten timnas Inggris itu mengukir sejarah di London pada Senin malam, dan Pemerintah Britania Raya kini telah menanggapi seruan yang semakin kuat agar sang penyerang dianugerahi gelar ksatria.

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Desakan agar Kane menerima gelar kehormatan tertinggi kerajaan kian menguat

Penyerang Bayern Munich itu meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola pada sebuah upacara megah di London, mengungguli persaingan ketat dari Kylian Mbappe dan Lamine Yamal. Dengan pencapaian itu, ia menjadi pria Inggris pertama yang meraih Bola Emas dalam seperempat abad, tepat 70 tahun setelah Sir Stanley Matthews menerima penghargaan perdana tersebut.

Setelah pencapaian bersejarah itu, dua anggota parlemen dari Partai Buruh, Rosena Allin-Khan dan Clive Efford, secara terbuka mendukung pemberian gelar ksatria kepada kapten Inggris itu setelah ia pensiun sebagai pemain. Spekulasi pun segera muncul mengenai kemungkinan nama andalan tim nasional tersebut masuk dalam daftar penerima penghargaan Tahun Baru mendatang.

Downing Street menanggapi spekulasi gelar ksatria

Berbicara kepada media, seorang juru bicara perempuan Perdana Menteri Andy Burnham memuji pencapaian luar biasa sang penyerang, tetapi enggan memberi kepastian soal kemungkinan pemberian gelar kerajaan. Ia mengatakan bahwa kalangan tertinggi pemerintahan sangat menyadari dampak Kane terhadap sepakbola dalam negeri.

“Ya, Perdana Menteri ingin mengucapkan selamat kepada Harry Kane atas keberhasilannya memenangkan Ballon d'Or,” kata juru bicara tersebut. “Menjadi pria Inggris pertama yang memenangkannya dalam 25 tahun adalah pencapaian luar biasa. Momen ini terasa semakin istimewa karena terjadi di sini, di tanah air, 70 tahun setelah Sir Stanley Matthews memenangkan penghargaan perdana tersebut.”

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Ia menambahkan: “Ini menjadi penutup musim yang luar biasa dan Harry terus memberikan teladan yang sangat baik bagi para pemain muda di seluruh negeri. Perdana Menteri tahu seluruh bangsa akan sangat bangga kepadanya. Semoga tidak lama lagi ada trofi lain yang bisa dirayakan bersama Inggris.”

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Ketika ditanya secara langsung tentang kemungkinan pemberian gelar ksatria, ia menjawab dengan hati-hati. “Mengenai pertanyaan Anda soal gelar ksatria, saya rasa semua orang sepakat bahwa Harry Kane telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi sepakbola Inggris, dan ini merupakan momen yang sangat istimewa baginya di negeri ini. Namun, seperti biasa, saya tidak akan mendahului proses pemberian penghargaan.”

Kane mengenang kemenangan individu bersejarah

Penghargaan itu diraih setelah Kane menjalani musim domestik yang fenomenal bersama Bayern Munich, disertai penampilan menonjol di Piala Dunia ketika ia membawa Inggris finis di posisi ketiga berkat gol-golnya. Saat naik ke panggung di kota kelahirannya, Kane yang tampak emosional menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas pengakuan tersebut.

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“Saya hampir kehabisan kata-kata. Berada di London membuat ini terasa lebih istimewa,” ujar Kane. “Ini menjadi pertanda baik bagi saya malam ini. Terima kasih kepada semua yang memilih saya. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya menentukan pilihan tahun ini. Ada sejumlah pemain kelas dunia di ruangan ini malam ini. Selamat kepada semua pemenang dan nomine malam ini. Mereka menunjukkan secara mengesankan apa yang benar-benar bisa dicapai melalui tekad dan kerja keras.”

Ia pun segera berbagi sorotan dengan rekan-rekannya di tim nasional, sembari menekankan semangat kebersamaan mereka selama 12 bulan terakhir. “Kepada rekan-rekan saya di tim Inggris, saya juga ingin menyampaikan hal yang sama. Kami menjalani tahun yang istimewa. Itu bukan tahun yang sempurna, tetapi kami mengalami banyak momen hebat. Kami membangun ikatan yang kuat.”

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Mengejar gelar bersama klub dan negara

Saat Kane kembali menjalankan tugas bersama klubnya di Bavaria, fokusnya akan beralih untuk mempertahankan ketajamannya mencetak gol demi meraih trofi-trofi besar. Namun, membela tim nasional jelas tetap menjadi prioritas utamanya di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel, dengan sang penyerang bertekad penuh mengangkat trofi bersama Inggris.

Menutup pidatonya, Kane menegaskan kembali komitmennya yang teguh kepada tim Inggris. Ia berkata: “Kebersamaan di hotel selama Piala Dunia. Suatu kehormatan bisa menjadi kapten kalian dan memimpin kalian. Itu membuat saya sangat bangga. Penghargaan ini tentu untuk kita semua. Thomas Tuchel dan staf di tim Inggris, kepemimpinan kalian, cara kalian mengarahkan kami dan mendorong kami untuk menjaga standar patut dikagumi.”