Sir Alex Ferguson: The Invicibles Arsenal Lampaui Pencapaian Saya

Fergie berbicara dalam sebuah trailer untuk mempromosikan film berjudul “Arsene Wenger–Invincible”.

Manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, melontarkan pujian untuk mantan rivalnya di Liga Primer Inggris, manajer yang identik dengan Arsenal, Arsene Wenger.

Sir Alex vs Wenger, Ruud van Nistelrooy vs Martin Keown, Roy Keane vs Patrick Vieira. Ya, Man United dan Arsenal mewakili dua kutub persaingan paling intens dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Tidak ada klub yang memenangkan liga sejak 2013, tapi pertemuan mereka akan selalu mengingatkan persaingan pada dua dekade pertama kompetisi.

Sir Alex menjadi salah satu manajer tersukses di dunia yang menciptakan warisan klub dengan 13 gelar domestik dan dua Liga Champions periode sarat trofi selama hampir 27 tahun antara 1986 dan 2013.

Sementara Wenger punya satu keunggulan, yakni musim Invincible 2003/04 kala The Gunners tidak terkalahkan dalam 38 pertandingan.

"Prestasi itu berdiri di atas segalanya,” ucap Sir Alex dalam trailer film “Arsene Wenger–Invincible”, yang akan dirilis bulan depan.

Dipromosikan dengan klip dan komentar dari Wenger, United dan Sir Alex juga banyak ditampilkan. Pelatih asal Skotlandia itu pun terus menggoda calon penonton.

Pada salah satu bagian trailer, dia berkata: "Saya berkata pada diri sendiri, apakah dia mencari perang?"

Setelah mendarat di Liga Primer dari klub Jepang, Nagoya Grampus Eight, pada 1995. Juru taktik asal Prancis itu tetap bertugas di Highbury—dan kemudian Stadion Emirates—hingga ia mundur setelah 22 tahun pada 2018.