Sir Alex Ferguson dilarikan ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan menjelang pertandingan Manchester United melawan Liverpool

Sir Alex Ferguson terpaksa meninggalkan Old Trafford sesaat sebelum kick-off pertandingan Manchester United melawan Liverpool. Mantan manajer legendaris tersebut dibawa ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan, demikian dilaporkan media Inggris.

Ferguson merasa tidak enak badan sesaat sebelum pertandingan besar Inggris tersebut. Pria asal Skotlandia itu awalnya ditangani di tempat, sebelum akhirnya diputuskan untuk membawanya ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan.

Menurut jurnalis Ben Jacobs dari TalkSPORT, Ferguson kini sudah berada di rumah, di mana ia sedang beristirahat dan memulihkan diri. Apa yang sebenarnya dialami Ferguson masih belum jelas.

Ferguson, yang kini berusia 84 tahun, dianggap sebagai salah satu manajer terbaik dalam sejarah sepak bola, sebagian berkat masa kejayaannya yang luar biasa bersama Manchester United.

Ferguson, yang memimpin Manchester United di Old Trafford antara tahun 1986 dan 2013, berhasil meraih dua gelar Liga Champions dan tiga belas gelar liga bersama Manchester United.