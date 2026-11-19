Bagikan Ikuti GOAL di Google

Gary Neville menyerukan perombakan besar-besaran di Manchester United pada musim panas, mendesak manajer baru Mauricio Pochettino melepas enam pemain bintang. Mantan bek sayap legendaris itu menilai skuad saat ini perlu dirombak total untuk keluar dari keterpurukan di papan bawah klasemen Liga Primer Inggris.

Iklan

Pochettino mewarisi krisis di Old Trafford

Pochettino telah menggantikan Michael Carrick di Carrington hanya tiga hari sebelum Manchester United bertandang menghadapi Liverpool pada 22 November. Manajer baru itu mewarisi tim yang berada di peringkat ke-18 Liga Primer Inggris dengan hanya satu kemenangan dari 10 pertandingan. United juga sudah tersingkir dari Piala Liga Inggris setelah kalah di kandang dari Brighton pada September.

Suporter meluapkan frustrasi dengan mencemooh para pemain di Old Trafford. Namun, Gary Neville membela Diogo Dalot, yang menurutnya dijadikan kambing hitam secara tidak adil mengingat etos kerjanya. Sebaliknya, Neville memperkirakan Pochettino akan melepas Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Mason Mount, Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee pada akhir musim, sementara Lisandro Martinez diperkirakan hengkang saat kontraknya habis musim panas mendatang.

Neville bela Dalot dan tuntut De Ligt hengkang

Berbicara di Stick to United, Neville membela Dalot setelah bek sayap asal Portugal itu dicemooh suporter tuan rumah.

“Apakah saya pikir Dalot setara Denis Irwin? Tidak. Denis Irwin adalah bek sayap terbaik yang pernah dimiliki Manchester United. Saya seharusnya tidak menyebut mereka dalam satu tarikan napas, tetapi ada beberapa pemain yang akan saya singkirkan sebelum Dalot,” kata Neville. “Dalot ditempatkan di sisi kiri. [Ruben] Amorim memasangnya sebagai bek sayap kiri dan dia kesulitan, itu mengerikan untuk ditonton. Jadi dia benar-benar mengangkat tangan dan berkata, ‘Saya akan bermain di sana. Saya akan melakukan apa pun untuk tim.’ Saya tidak pernah melihatnya menghindari tanggung jawab.

Iklan Iklan

“Dia bukan pemain yang luar biasa, itu harus jelas. Dia tidak pernah menghindari tanggung jawab. Saya pikir jika dia bermain dalam lini belakang empat pemain yang layak, dia akan baik-baik saja. Tetapi tiga pemain lain di lini belakang bersamanya tampil buruk. Penempatan posisinya tidak bagus dan kemampuannya menguasai bola bisa lebih baik. Saya hanya berpikir dia sasaran yang terlalu mudah.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Alih-alih melepas Dalot, Neville berpendapat bahwa para pemain bertahan United yang tidak tersedia harus disingkirkan lebih dulu. “Saya akan menyingkirkan Mazraoui jauh sebelum dia. Martinez, De Ligt... De Ligt tidak bermain sepakbola. Jika seorang pemain rentan cedera dan tidak bermain, fakta bahwa dia tidak bermain bukan berarti dia harus diprioritaskan di atas pemain yang tampil setiap pekan dan selalu bersedia bermain. Anda menginginkan seseorang yang benar-benar bisa diandalkan dan tersedia untuk bermain. Jadi De Ligt harus pergi.”

Siapa yang bertahan dan hengkang dalam perombakan skuad Pochettino

Saat menilai skuad, Neville menguraikan pemain mana saja yang menurutnya akan dipertahankan Pochettino. Neville berkata: “Kiper baru... Saya pikir dia menginginkan seseorang untuk bersaing dengan [Senne] Lammens. Saya tidak mengatakan dia akan mengganti Lammens. Saya pikir penampilannya musim lalu cukup meyakinkan untuk terus memainkannya. Para bek... dia akan mempertahankan [Luke] Shaw karena dia mengenalnya dan mungkin bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Masalah Luke adalah cedera dan Anda harus mengelola kondisinya. Dia akan mempertahankan [Harry] Maguire karena dia percaya kepadanya dan menganggapnya sebagai sosok petarung, seseorang yang bisa menjalankan tugas untuknya. Dia akan mempertahankan [Leny] Yoro karena dia melihat ada potensi yang bisa dikembangkan. [Ayden] Heaven, saya akan meminjamkannya agar dia mendapat pengalaman di Championship. Dia masih jauh dari level yang dibutuhkan, tidak adil menempatkannya dalam situasinya saat ini.”

Iklan

Di lini tengah, Neville memperkirakan Pochettino akan mengandalkan sejumlah pemain muda dan pemain berpengalaman, sembari melepas Mount. “Saya akan mempertahankan Bruno [Fernandes], Kobbie [Mainoo], [Youri] Tielemans. Mount harus pergi. [Andrey] Santos... Mauricio mungkin menyukainya karena dia muda, lincah dan agresif. Dia mungkin bisa mengeluarkan kemampuannya. Dia dan [Carlos] Baleba akan mengisi area tengah itu. Mount adalah pemain yang harus pergi dari lini tengah.”

Di lini depan, besaran gaji dan kecocokan dengan taktik akan menentukan siapa yang bertahan setelah perombakan. “Zirkzee jelas harus pergi. Saya pikir Marcus 100 persen harus pergi karena gajinya sangat besar dan persoalan itu sudah banyak dibahas. Mereka tidak mampu membayar gaji sebesar itu kepadanya. Beban gaji tersebut harus disingkirkan secepat mungkin. Dia akan bekerja dengan Amad [Diallo], dia akan bekerja dengan [Bryan] Mbeumo, dia akan bekerja dengan [Matheus] Cunha, dan dia akan bekerja dengan [Benjamin] Sesko. Dia akan memakai [Patrick] Dorgu dalam jangka pendek, tetapi Dorgu akan menjadi salah satu pemain yang pergi dalam beberapa tahun ke depan. [Manuel] Ugarte akan pergi, 100 persen.”

Iklan

Rencana tiga tahun untuk membenahi Manchester United

Pochettino langsung menghadapi ujian saat bertandang ke markas Liverpool pada Minggu dalam upayanya menghentikan kemerosotan United di klasemen Liga Primer Inggris. Namun, Neville yakin pembenahan skuad membutuhkan pelepasan pemain secara bertahap selama beberapa musim panas berturut-turut. “Jika melihat skuad sekarang, menurut saya Martinez akan pergi, De Ligt akan pergi, Mazraoui akan pergi, Mount akan pergi. Itu gelombang pertama musim panas mendatang. Rashford jika memungkinkan, dan Zirkzee. Lalu setahun setelahnya, Anda akan mempertimbangkan Shaw, Maguire, Dalot, Bruno. Itu gelombang kedua, dan mungkin saat itu Anda sudah mengambil keputusan soal Baleba dan Santos.”

Dengan pemain senior seperti Fernandes, Maguire dan Shaw masuk dalam rencana kepergian tahap kedua, solusi cepat tetap tidak realistis di Old Trafford. “Namun, waktu tercepat bagi Mauricio Pochettino untuk merombak skuad ini adalah dua musim jika dia bekerja dengan baik. Bisa butuh tiga musim untuk merombak skuad ini,” pungkas Neville.