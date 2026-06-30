Singkatnya... Neuer mengungkapkan sikapnya terkait kelanjutan kariernya bersama Jerman

Kiper Bayern Munich, Manuel Neuer, mengungkapkan sikapnya terkait kelanjutan kariernya bersama tim nasional Jerman, setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.

Timnas Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkannya melalui adu penalti (4-3), usai skor imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, dalam pertandingan yang digelar dini hari Selasa di Stadion Boston, Amerika Serikat.

Neuer sebelumnya telah mengumumkan pensiun dari tim nasional, namun ia kembali membela timnas Jerman di Piala Dunia 2026, dalam upaya memperbaiki performa Die Mannschaft setelah dua kegagalan sebelumnya di Piala Dunia 2018 dan 2022.

Namun, setelah tersingkir oleh Paraguay, kiper Bayern München itu menegaskan bahwa ia tidak akan mengenakan seragam timnas Jerman lagi.

Ketika ditanya oleh stasiun televisi Jerman “ARD” mengenai kemungkinan pensiun dari sepak bola internasional, pemain berusia 40 tahun itu menjawab “ya”, seperti dilaporkan oleh jaringan “Foot Mercato”.

Dengan demikian, Neuer secara resmi mengakhiri karier internasionalnya setelah 125 pertandingan (pemain kelima dengan penampilan terbanyak di level internasional) dan meraih gelar Piala Dunia pada tahun 2014.



