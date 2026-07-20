Tony Kroos hanya perlu dua kata setelah final Piala Dunia 2026 untuk memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor 1-0, bintang asal Jerman itu menulis di akunnya di platform "X": "Sepak bola telah menang."

Pernyataan Kroos tersebut muncul setelah final yang menampilkan keunggulan Spanyol yang jelas, di mana “La Roja” mendominasi permainan sepanjang pertandingan, sementara tim Argentina hanya fokus bertahan, dalam salah satu final dengan dominasi satu pihak yang paling mencolok dalam beberapa tahun terakhir.

Komentar Toni Kroos memicu berbagai interpretasi, karena banyak yang mengaitkan pernyataannya dengan penampilan kedua tim di final, setelah Spanyol menguasai bola sebesar 65% berbanding 35% untuk Argentina, serta melepaskan 20 tembakan dibandingkan hanya dua percobaan dari Argentina, termasuk 12 tembakan tepat sasaran, sementara tim Argentina gagal melepaskan satu pun tembakan yang mengarah ke antara tiang gawang dan mistar selama waktu normal.

Statistik juga menunjukkan bahwa Argentina menyelesaikan 90 menit pertama tanpa peluang berbahaya sama sekali, setelah mencatatkan 0,00 gol yang diharapkan (xG), yang mencerminkan keunggulan mutlak Spanyol sebelum akhirnya diwujudkan oleh Ferran Torres melalui gol kemenangan pada menit ke-106.

Sebelum pertandingan, Kroos telah memprediksi keunggulan Spanyol, dengan menyatakan bahwa mencetak gol pertama akan membuat pertandingan berada dalam kendali mereka, yang memang terwujud setelah dua babak tambahan yang didominasi Spanyol.

Kroos memiliki sejarah khusus melawan tim “Tango”, setelah menjadi salah satu bintang Jerman yang menjuarai Piala Dunia 2014 dengan mengalahkan Argentina, yang membuat komentarnya mendapat sambutan lebih besar di kalangan penggemar.

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