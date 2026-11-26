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Yazan Al-Naimat, penyerang tim nasional Yordania, membuka cerita di balik negosiasi yang pernah ia jalani dengan Al Ahly Mesir. Ia menjelaskan bahwa cedera bahu menggagalkan kepindahannya ke klub raksasa Kairo tersebut. Ia juga berbicara tentang peluang bergabung dengan tim itu di masa depan, serta waktu kembalinya ke lapangan setelah mengalami robek ligamen krusiat.

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Dalam siaran langsung di "YouTube", Al-Naimat mengatakan bahwa Al Ahly tidak bernegosiasi dengannya sebelum cedera ligamen krusiat yang baru-baru ini ia alami. Negosiasi justru dimulai sebelum Piala Dunia Antarklub yang digelar di Qatar, saat ia sedang menderita cedera bahu.

Pemain yang meninggalkan Al-Arabi Qatar pada musim panas lalu itu menjelaskan: "Al Ahly Mesir tidak berbicara dengan saya sebelum saya mengalami cedera ligamen krusiat, tetapi mereka bernegosiasi dengan saya sebelum Piala Dunia Antarklub yang digelar di Qatar. Namun, saat itu saya mengalami cedera bahu, dan saya memberi tahu mereka bahwa sulit untuk bergabung pada waktu itu."

Ia menambahkan: "Saat itu saya menjelaskan kepada Al Ahly bahwa bermain bersama mereka adalah hal yang luar biasa dan saya akan mendapatkan bayaran yang bagus, tetapi karena cedera, saya tidak akan bisa memberikan level permainan yang dibutuhkan."

Penyerang Yordania itu menegaskan bahwa ia ingin pindah ke Al Ahly dalam kondisi fisik dan teknis terbaik agar mampu menampilkan performa yang diharapkan darinya. Ia mencontohkan besarnya tekanan yang dihadapi setiap pemain maupun pelatih di klub tersebut.

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Al-Naimat mengatakan: "Saya menyampaikan hal itu kepada Al Ahly karena saya tahu bahwa saya akan bermain untuk Al Ahly Mesir. Kalau Ammouta kalah dalam satu pertandingan lalu dipecat, bagaimana dengan saya kalau tidak mencetak gol dalam satu pertandingan?"

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Ia melanjutkan: "Jika saya akan pindah ke Al Ahly, saya ingin bergabung dalam kondisi siap untuk menampilkan level permainan yang sepadan dengan nama besar klub."

Ammouta pergi setelah 14 pertandingan

Pernyataan Al-Naimat tentang Ammouta muncul setelah pelatih asal Maroko itu meninggalkan Al Ahly. Manajemen klub memutuskan mengakhiri tugasnya usai kekalahan 0-2 dari Pyramids pada pekan kesembilan Liga Mesir.

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Kekalahan itu merupakan yang pertama bagi Al Ahly di bawah arahan Ammouta, yang menjalani 14 pertandingan bersama tim di semua kompetisi dengan catatan 11 kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Kekalahan dari Pyramids juga membuat Al Ahly turun ke peringkat ketiga klasemen liga, terpaut tujuh poin dari pemuncak klasemen.

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Al-Naimat tentukan waktu kembali

Terkait masa depannya, Al-Naimat mengungkapkan bahwa ia masih dalam tahap pemulihan dari cedera. Ia memastikan akan kembali ke lapangan pada bursa transfer musim dingin bulan Januari, sementara hingga kini belum ada kesepakatan resmi mengenai klub berikutnya.

Ia mengatakan: "Saya sedang memulihkan diri dari cedera dan akan kembali ke lapangan pada bursa transfer musim dingin bulan Januari. Belum ada yang resmi terkait tim baru saya."

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Al-Naimat mengalami robek ligamen krusiat anterior di lutut kanan dalam laga Yordania kontra Irak di perempat final Piala Arab 2025. Ia cedera di awal pertandingan dan sempat mencoba terus bermain sebelum akhirnya meninggalkan lapangan. Pemeriksaan medis dan pemindaian kemudian memastikan jenis cedera tersebut.

Cedera itu menjadi pukulan berat bagi ambisi sang pemain, terlebih karena terjadi beberapa bulan sebelum Piala Dunia 2026. Al-Naimat merupakan salah satu pilar utama tim nasional Yordania yang lolos ke putaran final Piala Dunia.

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Jeddah jadi tujuan favorit

Meski namanya dikaitkan dengan Al Ahly Mesir, penyerang Yordania itu mengungkapkan tujuan lain yang lebih ia sukai jika mendapat kesempatan pindah. Ia menegaskan bahwa mimpinya adalah bergabung dengan salah satu dari dua klub besar kota Jeddah di Arab Saudi.

Ia mengatakan: "Sejujurnya, tim impian saya adalah bergabung dengan salah satu klub Jeddah, Al-Ahli atau Al-Ittihad, karena para suporternya."

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Al-Naimat kini berusia 27 tahun. Klub terakhirnya adalah Al-Arabi Qatar, yang ia perkuat sejak Agustus 2024 setelah sebelumnya bermain untuk Al-Ahli Qatar.

Di level internasional, penyerang Yordania itu telah tampil dalam 58 pertandingan bersama tim nasional negaranya dan mencetak 23 gol, sehingga tetap menjadi salah satu opsi lini serang terbaik dalam skuad Yordania.