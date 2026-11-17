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Laga persahabatan kedua di Singapura bagi timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti.

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Tiga hari setelah mencetak dua gol dalam kekalahan 3-2 dari Jepang, Vinicius mencetak hat-trick, kali ini ke gawang tuan rumah.

Penyerang Real Madrid itu membuka keunggulan pada menit kesembilan, menggandakannya pada menit ke-15, lalu melengkapi hat-trick pada menit ke-21.

Pada menit ke-31, Endrick (yang diincar AC Milan dan Roma menjelang bursa transfer musim dingin mendatang) mencetak gol berkat assist Estevao, yang golnya dianulir VAR pada menit ke-42.

Kedua tim pun memasuki jeda dengan skor 0-4.

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Pada babak kedua, Estevao mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 0-5 pada menit ke-51.

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Berbeda dari laga sebelumnya, bek sayap Roma dan Inter, Wesley dan Carlos Augusto memulai laga dari bangku cadangan bersama Bento, Alisson, Allan Elias, Andre, Andrey Santos, Arthur Dias, Cunha, Gabriel Bontempo, Marlon Gomes, Pedro Morisco, dan Vitor Reis.

Berikut susunan pemain inti yang diturunkan Ancelotti (4-3-3): Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Ryan; Estevao, Endrick, Vinicius.

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Setengah jam sebelum menit ke-90, Brasil melakukan pergantian pemain pertamanya: Gabriel, Bruno Guimaraes, Joao Gomes, dan Vinicius Junior masing-masing digantikan oleh Vitor Reis, Marlon Gomes, Gabriel Bontempo, dan Allan Elias.

Pada menit ke-65, Allan Elias mengirimkan umpan kepada Ryan untuk mencetak gol 0-6.

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Pada menit ke-70, Arthur Dias dan Alisson menggantikan Jonathan Jesus dan Estevao.

Pada menit ke-74, skor berubah menjadi 0-7 berkat gol bunuh diri Suhaimi.

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Terakhir, pada menit ke-81, Andre masuk menggantikan Rayan.

Di bangku cadangan ada Francesco Mauri, asisten Ancelotti, yang diusir karena memprotes keputusan wasit pada akhir laga melawan Jepang, begitu pula penyerang Barcelona, Raphinha.

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Francesco Mauri kemudian mengatakan dalam konferensi pers: "Kemarin, Vinicius berbicara terus terang dan mengakui bahwa ia sedang melewati masa sulit di klubnya. Kami memiliki beberapa pemain penting di sini dan Vini adalah salah satunya. Sikapnya luar biasa, seperti yang sudah kami bicarakan sebelum pertandingan: fokus kami bukan pada kualitas lawan, melainkan pada upaya memberikan yang terbaik sesuai kemampuan kami".

"Rayan memberikan kontribusi besar di lini tengah, baik saat menguasai bola maupun tidak. Ketika kami menguasai bola, ia memberi opsi serangan ke depan. Saat kami tidak menguasai bola, ia menjaga bek sayap lawan sehingga Vini bisa tetap berada lebih jauh di depan. Kami sangat puas dengan penampilannya, ia pemain yang sangat penting. Ia sudah menunjukkannya di Piala Dunia dan akan terus berkembang, juga berkat kecerdasan taktisnya".

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"Kami memiliki empat pertandingan yang dijadwalkan antara Maret dan Juni. Ada kemungkinan dua di antaranya melawan tim-tim Eropa".