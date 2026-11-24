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Jelang laga penting Galatasaray kontra Aston Villa di Liga Champions pada Selasa malam di Rams Park, Istanbul, kabar penampakan seekor singa betina membuat kota metropolitan Turki itu gempar.

Apa yang terjadi? Menurut kantor berita pemerintah Anadolu, pada Minggu malam seorang warga distrik Sariyer di bagian utara kota melaporkan kepada pihak berwenang bahwa ia melihat seekor singa betina di sana. Kamera pengawas juga merekam hewan yang tampak serupa, termasuk kamera milik Bertug Yildirim, pemain Basaksehir asal Istanbul yang telah lima kali membela tim nasional Turki.

"Kemarin kami berada di kamp, lalu saya menerima telepon. Mereka memberi tahu saya tentang singa itu. Saya hampir tidak percaya," kata Yidirim mengenai penampakan yang tidak biasa tersebut. Ia kemudian menghubungi polisi dan memberi tahu mereka bahwa singa betina itu berada di dekat rumahnya. "Semoga singa itu ditemukan. Mungkin sebentar lagi saya yang akan mencari singa itu ketika pulang," ujar penyerang tengah berusia 24 tahun tersebut.

Bintang Galatasaray bantah rumor: "Saya hanya punya satu singa di rumah, ..."

Berbagai spekulasi liar kemudian beredar mengenai asal-usul kucing besar yang kabarnya terlihat itu. Salah satunya adalah rumor bahwa singa betina tersebut milik kapten Galatasaray, Abdülkerim Bardakci. Bek tengah itu membantahnya melalui saluran televisi klub: "Saya ingin mengatakan sesuatu soal ini karena saat ini seluruh negeri gempar. Saya hanya punya satu singa yang saya besarkan di rumah, yaitu putra saya. Tidak ada lagi yang bisa saya katakan soal ini."

Getty Images

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Fakta bahwa singa dikenal sebagai simbol Galatasaray dan hewan itu juga terlihat pada lambang lawan mereka hari ini, Aston Villa , membuat kehebohan menjelang duel kedua klub di Liga Champions semakin terasa ganjil. Sementara itu, warga diliputi ketakutan, dan stasiun televisi Turki menayangkan program khusus yang menghadirkan para ahli untuk menjelaskan cara bertindak jika bertemu singa betina.

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Surat kabar Inggris Daily Mail meminta pernyataan UEFA terkait pertanyaan apakah penonton aman berada di sekitar stadion Galatasaray. Asosiasi sepakbola Eropa itu menyatakan bahwa para penggemar tidak berada dalam bahaya, sementara pihak berwenang setempat pada Senin malam menyatakan bahwa, setidaknya untuk sementara, tidak ada alasan untuk khawatir.

Menurut pihak berwenang, hewan yang terlihat di Istanbul bukan singa

Kantor Gubernur Istanbul menyatakan bahwa rekaman video hewan tersebut telah ditinjau kembali dari berbagai sudut dan mereka menyimpulkan bahwa hewan itu "bukan singa maupun jenis kucing besar lainnya". Hewan apa yang sebenarnya terlihat dalam rekaman itu pada awalnya masih belum jelas. Kawasan tempat singa tersebut kabarnya terlihat sebelumnya telah digeledah secara menyeluruh. Dalam pencarian itu, "tidak ditemukan petunjuk konkret bahwa ada singa di kawasan tersebut".

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Dari sisi olahraga, Galatasaray ingin mengambil langkah besar menuju fase gugur Liga Champions dengan kemenangan pada Selasa malam. Setelah meraih dua kemenangan dan enam poin dari empat laga pertama, juara Turki itu kini menempati peringkat ke-18 di fase liga. Jika mengalahkan Villa di kandang dan menang atas AEK Athena pada pertandingan berikutnya di awal Desember, Galatasaray kemungkinan besar sudah mengamankan posisi 24 besar yang memberi hak tampil di babak play-off.

Pada pertandingan ketujuh di akhir Januari, mereka akan lebih dulu menghadapi tugas lain yang bisa diatasi, yakni laga kandang melawan Feyenoord Rotterdam. Victor Osimhen dan rekan-rekan tentu ingin menghindari keharusan meraih poin pada pertandingan terakhir sepekan kemudian, sebab tim asal Turki itu akan bertandang ke markas juara Liga Champions, Paris Saint-Germain.