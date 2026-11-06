Singa Cup 2026: MilkLife Kickers sapu bersih kemenangan di hari kedua

Skuad MilkLife Kickers meraih dua kemenangan pada hari kedua Singa Cup 2026 yang berlangsung di Tanglin Rugby Club, Singapura, Jumat (6/11). Tim asuhan Timo Scheunemann tersebut mengalahkan wakil Singapura, BMW, dengan skor 8-0, serta tim Australia, Fremantle City FC, dengan skor 5-1.

Mengawali laga pertama, MilkLife Kickers langsung tampil agresif ketika menghadapi BMW. Hasilnya, Rara Z. Farza membuka keunggulan ketika pertandingan belum genap berjalan satu menit. Dua menit berselang, tepatnya pada menit ke-3, Alisa M. Fakhira menggandakan keunggulan MilkLife Kickers.

Giada Soebianto kemudian membawa MilkLife Kickers semakin menjauh melalui dua gol pada menit ke-10 dan 18. Albianca Raula turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-20. Sebelum turun minum, Rara kembali mencetak dua gol pada menit ke-21 dan 25 sekaligus melengkapi hat-trick-nya.

Memasuki babak kedua, MilkLife Kickers menambah keunggulan melalui gol tambahan dari Giada yang sekaligus menjadi gol keempat Giada sepanjang turnamen. Namun, tak lama setelah gol tersebut, pertandingan dihentikan menyusul bunyi sirine sistem peringatan petir. Setelah terhenti hampir satu jam, panitia memutuskan pertandingan dinyatakan selesai dengan kemenangan 8-0 untuk MilkLife Kickers.

Pada pertandingan kedua, MilkLife Kickers menghadapi perlawanan dari Fremantle City FC. Tim asal Australia tersebut lebih dahulu membuka keunggulan melalui gol cepat Ciara Glascott pada menit ke-13. MilkLife Kickers merespons dengan cepat dan berhasil menyamakan kedudukan satu menit kemudian melalui Garneta F. Imelda.

Sembilan menit berselang, tepatnya pada menit ke-23, Rere Z. Fatin membawa MilkLife Kickers berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, MilkLife Kickers semakin mampu mengembangkan permainan. Rara Z. Farza memperlebar keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-28, sebelum Albianca Raula ikut menyumbang gol pada menit ke-37 untuk membuat kedudukan menjadi 4-1. Gol tersebut sekaligus menjadi gol keenam Albianca sepanjang turnamen. Tujuh menit sebelum laga berakhir, Garneta menggenapkan catatan brace-nya di pertandingan tersebut, sekaligus membawa MilkLife Kickers unggul 5-1 hingga akhir laga.

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Pelatih MilkLife Kickers, Timo Scheunemann, bangga melihat mentalitas para pemain dalam merespons kekalahan pada hari pertama. Menurut Timo, para pemain menunjukkan kekompakan yang lebih baik sehingga mampu menjalankan skema permainan yang telah disiapkan, termasuk saat menghadapi lawan dengan keunggulan postur tubuh.

“Hari ini mereka bisa main dengan aliran bola yang baik menghadapi lawan-lawan yang secara postur jauh lebih besar. Hari ini semua juga bisa main kompak di atas lapangan. Kalaupun kita kalah tapi mainnya seperti tadi, saya tetap senang. Tapi saya bersyukur hari ini kami bisa memenangi dua pertandingan sekaligus. Terlepas dari apa pun hasil kami di turnamen ini, saya tetap bangga melihat mereka bisa merespons tekanan,” ucap Timo setelah pertandingan.

Penyerang MilkLife Kickers, Giada Soebianto, lega timnya bisa meraih dua kemenangan pada hari kedua. Siswi Flintridge Preparatory School tersebut menilai kerja sama antarpemain semakin baik sehingga tim mampu menjalankan arahan pelatih dan meraih hasil positif pada pertandingan hari kedua.

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“Hari ini senang bisa tampil bagus dan membantu tim. Permainan hari ini cukup sengit, tapi akhirnya kami bisa bangkit meraih kemenangan karena seluruh pemain bekerja keras untuk tampil kompak secara tim. Saya merasa hari ini kerja sama tim meningkat, pemain bisa tampil sesuai dengan skema yang diarahkan pelatih. Secara keseluruhan, saya puas terhadap penampilan saya pribadi sepanjang Singa Cup 2026,” ucap Giada.

Singa Cup merupakan turnamen sepak bola kelompok usia dini berskala internasional yang digelar di Singapura sejak 2011. Pada penyelenggaraan 2026, turnamen ini diikuti 136 tim dari 13 negara. Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife mengirimkan MilkLife Kickers untuk berkompetisi di kategori Girls U14. Para pemain yang memperkuat tim merupakan hasil seleksi dari MLSC All-Stars 2025/2026.

Kategori Girls U14 Singa Cup 2026 menggunakan format single round-robin yang berlangsung pada 5–7 November 2026. Setiap tim akan saling berhadapan satu kali untuk menentukan posisi akhir di klasemen. Dalam penyelenggaraan kali ini, MilkLife Kickers tergabung di Grup A bersama Lion City Sailors (Singapura), Fremantle City FC (Australia), BMW (Singapura), dan South Coast Baptist College (Australia).